به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد المصری، تحلیلگر موسسه مطالعات عالی دوحه، میگوید در حالی که «ایالات متحده و ایران هر دو احساس میکنند که زمان به نفع آنهاست، هر چه این وضعیت بیشتر ادامه یابد، اوضاع دشوارتر خواهد شد».
وی در ادامه با اشاره به طولانی شدن جنگ گفت واقعاً فکر میکنم اروپاییها دارند صبرشان را از دست میدهند.
المصری در مورد اظهارات دیروز صدراعظم مرتس مبنی بر اینکه «ایرانیها بسیار ماهرانه مذاکره میکنند و آمریکا را تحقیر کردند»، گفت که این نشان میدهد که ترامپ تحت فشار فزایندهای از سوی متحدانش است «که معتقدند او [ترامپ] آنها را در این آشفتگی بزرگ گرفتار کرده و قادر به حل آن نیست».
این تحلیلگر عرب افزود: «ترامپ از شنیدن این حرف خوشحال نخواهد شد و صدراعظم آلمان دارد به ترامپ ضربه میزند، ضربهای که به او آسیب میزند.»
المصری تأکید کرد «جالب اینجاست که این نشان میدهد که ایالات متحده و اسرائیل، حتی از متحدانشان، به طور فزایندهای منزوی شدهاند.»
