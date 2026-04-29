به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با تشدید تنش‌های میدانی در جنوب لبنان، نگرانی در درون نهاد نظامی اسرائیل نسبت به افزایش استفاده حزب‌الله از پهپادهای انتحاری رو به افزایش است؛ پهپادهایی که به‌تدریج به عاملی تعیین‌کننده در مدیریت درگیری‌ها نه‌تنها در سطح پشتیبانی آتش، بلکه به‌عنوان ابزاری برای فشار عملیاتی و روانی بر نیروهای نفوذی، تبدیل شده‌اند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، منابع نظامی اسرائیلی اذعان دارند که با این تهدید، آمادگی لازم صورت نگرفته است. پایگاه «i۲۴NEWS» به نقل از یک منبع امنیتی بلندپایه گزارش داد که پهپادهای انفجاری غافلگیری بزرگی در میدان نبرد ایجاد کردند و ما به‌طور کافی برای آن آماده نبودیم. ارتش اسرائیل تنها با آغاز عملیات، آموزش‌های محدودی را شروع کرده است.

این اعتراف با گزارش شبکه عبری «کان» نیز هم‌خوانی دارد؛ جایی که منابع امنیتی اعلام کردند این تهدید از چهار سال پیش شناخته‌شده بود، اما آمادگی برای مقابله با آن ناقص بود و اکنون بهای آن را می‌پردازیم.

عملکرد میدانی پهپادها

در میدان نبرد، عملکرد این پهپادها ابعاد چالش را آشکار کرده است. «ایتای بلومنتال» خبرنگار امور نظامی شبکه کان گفت که حزب‌الله پهپادهای انتحاری «FPV» را به خط مقدم آورده است؛ پهپادهایی با دقت بالا و توان مانور در زمین‌های پیچیده که آنها را به سلاحی مؤثر علیه نیروهای زمینی تبدیل می‌کند.

همچنین رادیوی ارتش اسرائیل اعلام کرد میزان استفاده از این پهپادها به ده‌ها پهپاد تهاجمی در هفته در جبهه‌های مختلف رسیده است؛ برخی برای رهاسازی مهمات و برخی دیگر به‌عنوان مهمات انتحاری مستقیم استفاده می‌شوند.

اقدامات شتاب‌زده اسرائیل

این وضعیت، ارتش اسرائیل را وادار به اتخاذ تدابیر میدانی شتاب‌زده کرده است. به گفته «دورون کدوش»، برخی یگان‌ها اقدام به نصب توری و شبکه بر فراز مواضع نظامی برای مقابله با پهپادها کرده‌اند، در حالی که دستورالعمل‌های عملیاتی در بسیاری موارد تنها به هوشیاری و تیراندازی هنگام مشاهده، محدود می‌شود.

محدود بودن این امکانات، موجب نارضایتی فرماندهان میدانی شده است. رادیوی ارتش اسرائیل به نقل از یکی از افسران گزارش داد که در برابر این تهدید کار زیادی از دست ما برنمی‌آید.

پهپادها در صدر نگرانی‌های فرماندهی

در سطح فرماندهی عالی، این پرونده اکنون جایگاه مهمی در بحث‌های نظامی یافته است. رادیوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که تهدید پهپادها، محور اصلی نشست‌های فرماندهی در پایگاه «رامات داوید» بوده و فرمانده تیپ توپخانه ۲۸۲ آن را چالشی عملیاتی بزرگ که نیازمند بازسازماندهی کامل شیوه‌های مقابله، توصیف کرده است.

در همین چارچوب، شبکه «i۲۴NEWS» فاش کرد که سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل (امان) کارزاری را برای هدف قرار دادن زنجیره تأمین پهپادهای حزب‌الله از جمله تأمین‌کنندگان، اپراتورها و تجهیزات با هدف مهار تهدید از ریشه آغاز کرده است، به‌ویژه در شرایطی که هشدارهایی درباره افزایش استفاده حزب‌الله از این سلاح مطرح شده است.

اعتراف رسانه‌های عبری به شکست

رسانه‌های عبری نیز ابعاد این ناکامی را بازتاب داده‌اند. روزنامه «معاریو» نوشت که اسرائیل با وجود در اختیار داشتن سامانه‌های پیشرفته‌ای چون موشک‌های «آرو» و جنگنده‌های «F-۳۵» در برابر پهپادهای ارزان‌قیمت در جنوب لبنان ناکام مانده است؛ وضعیتی که به گفته این روزنامه، اسرائیل را به روزهای پیش از ۷ اکتبر بازگردانده است.

تلاش سیاسی برای توجیه عملیات

در سطح سیاسی، مقام‌های اسرائیلی تلاش دارند عملیات نظامی را در چارچوب کاهش توان حزب‌الله توجیه کنند. «گدعون ساعر» وزیر خارجه اسرائیل به نقل از شبکه کان، گفت که حضور نظامی اسرائیل در لبنان به نابودی زیرساخت‌های حزب‌الله وابسته است. اگر تهدید از بین برود، نیازی به باقی ماندن نیست.

ادامه حملات حزب‌الله

در میدان، این معادله با افزایش استفاده حزب‌الله از پهپادهای انتحاری در پاسخ به نقض آتش‌بس ادامه یافته است. حزب‌الله دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که مجموعه‌ای از عملیات‌های پهپادی علیه بولدوزر نظامی اسرائیل در بنت جبیل، تجمع نیروهای اسرائیلی در القنطره، یک تانک مرکاوا و همچنین حمله دسته‌جمعی پهپادی به موضعی در شهرک الطیبه انجام داده و همه عملیات‌ها با اصابت مستقیم همراه بوده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸