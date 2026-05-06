به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عملیات نیروهای مقاومت اسلامی علیه ارتش اسرائیل در جنوب لبنان از یک تشدید کیفی در هدفگیری تجهیزات نظامی دشمن حکایت دارد؛ اقدامی که در قالب یک الگوی عملیاتی جدید، بر مختل کردن تحرک نیروهای زمینی اسرائیل در جنوب لبنان، تمرکز دارد.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در همین حال، روزنامه عبری «یدیعوت آحرونوت» تصویری متفاوت از استقرار نیروهای اسرائیلی در مرز با لبنان ارائه داده و گزارش داده است که سربازان ارتش اسرائیل بهندرت در فضای باز دیده میشوند و عمدتاً برای جلوگیری از شناسایی بهویژه توسط پهپادهای انتحاری یا شناسایی حزبالله در پناهگاهها باقی میمانند.
این وضعیت به گفته منابع رسانهای خود اسرائیل، نشاندهنده شکاف فزاینده میان واقعیت میدانی و الزامات نبرد در جنوب لبنان است؛ بهویژه در شرایطی که ارتش اسرائیل هنوز نتوانسته تهدید پهپادهای حزبالله را مهار کند و میدان نبرد همچنان مستعد تشدید تنش است.
بر اساس بیانیههای رسانه نظامی حزبالله تا شامگاه دیروز سهشنبه، مقاومت اسلامی لبنان با استفاده از موشکهای هدایتشونده و پهپادهای انتحاری، سه تانک «مرکاوا»، دو بولدوزر نظامی «D9»، یک خودروی زرهی از نوع «نمِرا» و یک خودروی نظامی دیگر را هدف قرار داده است.
در کنار این اهداف مشخص، مقاومت در مجموعهای از عملیاتها، تجمعات تجهیزات نظامی ارتش اسرائیل را نیز با شلیک رگبارهای موشکی، گلولههای توپخانهای و پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است. این رویکرد نشاندهنده تغییر در مدیریت درگیری به سمت یک فرسایش سازمانیافته است که ساختار عملیاتی نیروهای زمینی اسرائیل را هدف قرار داده، توان مانور و استقرار آنها را محدود میکند و زنجیرههای پشتیبانی و تدارکاتی را دچار اختلال میسازد.
همزمان، استفاده از پهپادهای انتحاری توسط رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان بهعنوان ابزاری مؤثر برای هدف قرار دادن اهداف متحرک و ثابت ارتش اسرائیل، افزایش یافته است. این تحولات نشان میدهد که میدان نبرد همچنان در معرض تشدید تنش قرار دارد و معادلهای میدانی در حال تثبیت است که بر هدف قرار دادن تحرکات نظامی دشمن و محدودسازی حضور و فعالیت آن در طول جبهه جنوبی لبنان استوار است.
رسانههای اسرائیلی نیز از افزایش نگرانی در داخل نهاد نظامی این رژیم نسبت به پیشرفت ابزارهای رزمی حزبالله بهویژه در حوزه پهپادها، خبر دادهاند؛ آن هم در حالی که علیرغم صحبت از آتشبس، جبهه شمالی اسرائیل همچنان فعال باقی مانده است.
در همین راستا، روزنامه «یدیعوت آحرونوت» گزارش داده که وزارت جنگ اسرائیل از شرکتهای صنایع نظامی این رژیم، درخواست ارائه راهکارهایی برای مقابله با پهپادها کرده و تاکنون حدود ۷۰ پیشنهاد دریافت شده که در حال بررسی هستند. به گفته یک مقام ارشد، روند این مناقصه بهطور بیسابقهای تسریع شده، برخلاف روال معمول که ماهها طول میکشد؛ این اقدام به دلیل نیاز فوری و رقابت فزاینده با توانمندیهای حزبالله صورت گرفته است.
