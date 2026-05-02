به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه‌های آمریکایی نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال گزارش داده‌اند که نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و شمال اسرائیل با تحول قابل‌توجهی در ماهیت تهدیدات میدانی مواجه شده‌اند.

این دو روزنامه توضیح می‌دهند که حزب‌الله لبنان، استفاده از انواع جدیدی از پهپادها را افزایش داده است؛ تحولی که نشان‌دهنده انتقال تجربه‌های جنگ اوکراین به میدان‌های خاورمیانه است.

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، حزب‌الله اکنون به پهپادهای انفجاری متکی است که از طریق کابل‌های بسیار نازک فیبر نوری ـ که تقریباً نامرئی هستند ـ هدایت می‌شوند؛ امری که باعث می‌شود این پهپادها کمتر در معرض اخلال الکترونیکی قرار گیرند؛ اخلالی که اسرائیل معمولاً علیه پهپادهای سنتی به‌کار می‌گیرد.

دشوار برای رصد و سرنگونی

این روزنامه می‌افزاید که این پهپادها قادرند در ارتفاع پایین و با سرعت بالا پرواز کنند، موضوعی که شناسایی یا سرنگونی آن‌ها را دشوار می‌سازد. در همین حال، مقامات نظامی اسرائیلی و غربی اذعان کرده‌اند که ارتش اسرائیل همچنان در تلاش برای یافتن راه‌های مؤثر جهت مقابله با این تهدید جدید است.

در گزارش آمده که اسرائیل به‌طور کامل برای چنین نوع حملاتی آماده نبوده، هرچند ظهور آن نیز کاملاً غافلگیرکننده نبوده است.

در همین زمینه، نیویورک‌تایمز به نقل از «ایال حولاتا» مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل، گزارش داده که ارتش در حال حاضر به راهکارهای موقت میدانی از جمله استفاده از شبکه‌های محافظ برای حفاظت از خودروها و تأسیسات نظامی در برابر نفوذ پهپادها، روی آورده است.

وی افزود که اسرائیل احتمالاً ناچار خواهد شد راهکارهای فناوری پیشرفته‌تری برای شناسایی و انهدام این پهپادها توسعه دهد. در صورت نیافتن راه‌حل سریع، احتمال هدف قرار گرفتن مناطق داخل اسرائیل، افزایش خواهد یافت.

تأثیر میدانی رو به افزایش

نیویورک‌تایمز اشاره می‌کند که این پهپادها تنها بخشی از زرادخانه حزب‌الله هستند که شامل موشک‌ها و تسلیحات ضدزره نیز می‌شود، اما در عین حال، اثرگذاری میدانی آن‌ها به‌طور قابل‌توجهی در حال افزایش است.

این گزارش می‌افزاید که برد این پهپادها بین ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر است و این امکان را فراهم می‌کند که از خارج از مناطق استقرار نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان به‌کار گرفته شوند.

دقت بالا

در گزارشی موازی، وال‌استریت ژورنال در مطلبی به قلم خبرنگار خود «آنات پِیلد» اعلام کرده که حزب‌الله همچنین استفاده از پهپادهای دید مستقیم را افزایش داده است؛ پهپادهای کوچکی با هزینه پایین که توسط اپراتور از طریق تصویر دوربینی که روی آن نصب شده، هدایت می‌شوند.

این روزنامه تأکید می‌کند که این نوع پهپادها که در جنگ روسیه و اوکراین مطرح شدند، به دلیل دقت بالا و دشواری در شناسایی به تهدیدی جدی برای نیروهای اسرائیلی تبدیل شده‌اند.

وال‌استریت ژورنال به حمله‌ای اخیر در جنوب لبنان اشاره می‌کند که در آن یک پهپاد بر فراز سربازان اسرائیلی پرواز کرد، سپس به‌سمت آن‌ها حمله‌ور شد و منفجر گردید؛ حمله‌ای که به کشته شدن یک سرباز اسرائیلی و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید. پس از آن، پهپاد دیگری برای ثبت صحنه بازگشت و سپس حمله‌ای دیگر انجام داد.

این روزنامه می‌نویسد که چنین الگوی حملات ترکیبی نشان‌دهنده پیشرفت در تاکتیک‌های میدانی حزب‌الله است.

استفاده گسترده

وال‌استریت ژورنال می‌افزاید که استفاده از این پهپادها در هفته‌های اخیر به‌طور گسترده افزایش یافته است، در حالی که در داخل اسرائیل انتقادهایی نسبت به عدم آمادگی کافی برای مقابله با این نوع تهدید با وجود تجربه‌های مشابه در اوکراین، مطرح شده است.

این روزنامه به نقل از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل می‌نویسد که وی دستور آغاز یک پروژه ویژه برای مقابله با تهدید پهپادها را صادر کرده، هرچند اذعان نموده که این روند زمان‌بر خواهد بود.

همچنین این روزنامه به نقل از کارشناسان نظامی می‌نویسد که اپراتورهای این پهپادها در حزب‌الله از مهارت‌های پیشرفته‌ای برخوردارند که نشان می‌دهد آموزش‌های تخصصی دیده‌اند.

در ادامه، به نقل از مسئولان و کارشناسان اوکراینی آمده که این فناوری به‌سرعت در سطح جهانی گسترش یافته و ایران نیز به‌دقت تحولات مربوط به استفاده از آن در اوکراین را دنبال کرده و در حال انتقال آن به متحدان خود است.

مقابله با ابزارهای ابتدایی

وال‌استریت ژورنال هشدار می‌دهد که خطرناک‌ترین جنبه این تحول، استفاده از پهپادهای متصل به کابل‌های فیبر نوری است، چراکه این نوع پهپادها را نمی‌توان با ابزارهای متداول جنگ الکترونیک مختل کرد.

به گفته کارشناسان، این فناوری مقابله با آن‌ها را بسیار دشوار کرده و ارتش‌ها را ناچار ساخته تا به روش‌هایی نسبتاً ابتدایی مانند استفاده از شبکه‌ها یا حسگرهای صوتی متوسل شوند.

این دو روزنامه تأکید می‌کنند که میدان نبرد به صحنه یک رقابت فناورانه شتاب‌گرفته تبدیل شده است؛ جایی که نوآوری‌های نظامی با سرعتی بالا از یک جنگ به جنگ دیگر منتقل می‌شوند و قواعد درگیری را تغییر داده و چالش‌های تازه‌ای برای ارتش‌های سنتی ایجاد می‌کنند.

پایان پیام/ ۲۶۸