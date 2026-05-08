به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عملیاتهای شناسایی پیشین و حضور میدانی مقاومت اسلامی در جنوب لبنان برای جستوجوی نیروهای نظامی اسرائیل، نشاندهنده شکلگیری یک الگوی جدید در جنگ است؛ پرسش اصلی این است که یگان پهپادهای تهاجمی، چگونه عمل میکند؟
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، ارتش اسرائیل در حال انجام بررسیهای علمی، نظامی و امنیتی گسترده برای مقابله با تهدید تاکتیکی و ویژهای است که پهپادهای تهاجمی مورد استفاده مقاومت ایجاد کردهاند. این پهپادها بهویژه به دلیل استفاده از فناوری فیبر نوری در هدایت خود، عملاً سامانههای جنگ الکترونیک و ابزارهای اخلال را بیاثر کردهاند. همچنین جنس ساخت، شیوه پرواز در ارتفاع پایین و الگوی حرکت آنها باعث شده سامانههای رهگیری و هشدار زودهنگام نیز کارایی محدودی داشته باشند.
ارتش اسرائیل در برابر تهدید نامتقارن
گزارشهای رسانهای نشان میدهد نیروهای اسرائیلی که در مناطق جنوبی لبنان حضور دارند، برای مقابله با این تهدید به روشهایی ساده و ابتدایی از جمله استفاده از تورهای دستی برای تلاش در مهار این پهپادها پیش از انفجار، متوسل شدهاند. با این حال، این روشها کارایی محدودی دارند و بیشتر ناشی از نبود تجهیزات پیشرفته مناسب است.
در همین حال، اسناد و گزارشهای داخلی در سرزمینهای اشغالی نشان میدهد که درباره این تهدید، هشدارهایی از پیش صادر شده بود، اما این هشدارها بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفتهاند. همین مسئله باعث شده اکنون ارتش اسرائیل در شرایطی غافلگیرکننده با این تهدید روبهرو شود.
برخی گزارشهای رسانهای اسرائیلی از اظهارات یک افسر ارشد نیز نقل کردهاند که عملکرد نهادهای امنیتی اسرائیل را کند و غیرکارآمد توصیف کرده و تأکید داشته که ارتش این رژیم بهجای تدوین یک راهبرد جامع به اقدامات مقطعی و شعاری بسنده کرده است.
رصد مداوم تحرکات در خطوط درگیری
در مقابل، آنچه در میدان رخ میدهد نشان میدهد مقاومت اسلامی لبنان از یک ساختار سازمانیافته برای استفاده از این پهپادها برخوردار است. این پهپادها بهصورت گسترده میان واحدهای مختلف در خطوط درگیری توزیع شدهاند و عملیات مونتاژ و آمادهسازی آنها بهصورت محلی و سریع انجام میشود.
اپراتورهای این پهپادها نیروهایی آموزشدیده هستند که دورههای تخصصی برای شناخت ویژگیها، شیوه هدایت و اجرای عملیات دقیق میگذرانند. این آموزشها شامل تمرینهای میدانی و آزمونهای عملیاتی برای افزایش دقت در هدفگیری است.
مقاومت اسلامی لبنان همچنین بر یک شبکه شناسایی گسترده تکیه دارد که وظیفه آن جمعآوری اطلاعات درباره تحرکات نیروهای دشمن در مناطق مختلف جنوب لبنان و شمال اسرائیل است. این شبکه مسیرهای حرکت، نوع تجهیزات، محل استقرار نیروها و نقاط تجمع احتمالی را بهطور مداوم رصد میکند.
غافلگیری؛ عامل تعیینکننده در حملات پهپادی
بر اساس دادههای میدانی، تحرک نیروهای اسرائیلی در برخی محورهای جنوب لبنان بهشدت کاهش یافته و همین موضوع باعث شده نیروهای مقاومت بهصورت فعالتر به جستوجو و رصد مواضع دشمن بپردازند. در بسیاری موارد، حتی خودروهای خالی نیز بهدلیل احتمال استفاده نظامی هدف قرار میگیرند.
این الگو بر اصل غافلگیری و دقت بالا استوار است؛ بهگونهای که زمان واکنش نیروهای مقابل بسیار محدود میشود و تنها چند ثانیه فرصت برای اتخاذ تصمیم و واکنش باقی میماند. گزارشها نشان میدهد تلاشهایی نیز برای توسعه سامانههای هشدار سریع در جریان است، اما همچنان فاصله فناوری میان دو طرف محسوس است.
