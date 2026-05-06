به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پیگیری بحث‌ها و مناقشات مقامات در نهادهای نظامی، امنیتی و سیاسی در رژیم اسرائیل طی دوره اخیر، افزایش آشکار تنش میان سطوح سیاسی و نظامی این رژیم، دیده می‌شود. جدل درباره مسئولیت ناکامی در این دور از درگیری با حزب‌الله به چارچوبی تبدیل شده که اغلب مواضع، اظهارنظرها و افشاگری‌ها در آن قرار می‌گیرد، در حالی که بحران مدیریت رویارویی همچنان بدون راه‌حل واقعی باقی مانده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، در این بن‌بست، تمایل فرماندهان دشمن اسرائیلی برای افزایش شدت حملات نیز بیشتر شده است که تلاشی برای تغییر واقعیت‌های میدانی و تحمیل معادلات جدید می‌باشد. گزارش پیش‌رو، مروری بر ابعاد این درگیری داخلی بر اساس رصد مواضع، اظهارات و سازوکارهای نهادهای رژیم اسرائیل ارائه می‌دهد.

پراکنده کردن مسئولیت‌ها

جرقه نخست این اصطکاک میان سطوح سیاسی و نظامی اسرائیل با بیانیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم، آغاز شد. او اعلام کرد که از ارتش اسرائیل خواسته است به نقض‌های حزب‌الله در توافق آتش‌بس پاسخ قوی بدهد. اما برخی مسئولان نظامی اسرائیل به رسانه‌ها گفتند که اظهارات نتانیاهو، چیزی جز فریب افکار عمومی نیست و هدف آن کاهش فشار شهرک‌نشینان شمال اسرائیل است.

این جدل زمانی به اوج رسید که موضوع پهپادهای حزب‌الله و تأثیر آن بر نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان مطرح شد تا جایی که حتی به نقض اخلاقی ارتش اسرائیل از جمله حادثه تخریب مجسمه حضرت مسیح در روستای دبل جنوب لبنان و همچنین گزارش‌هایی درباره غارت و سرقت توسط نظامیان اسرائیلی از خانه‌های مردم در روستاهای اشغالی جنوب لبنان، نیز اشاره شد.

در هر نقطه حساس از جنگ جاری پس از عملیات طوفان الاقصی، شکاف میان سطح سیاسی و نظامی اسرائیل به‌ویژه میان نخست‌وزیر و رئیس ستاد ارتش این رژیم، بار دیگر آشکار می‌شود. این وضعیت پیش‌تر در دوران «هرتزی هالوی» نیز دیده شده بود و اکنون با «ایال زمیر» رئیس ستاد جدید ارتش اسرائیل، تکرار شده است. اما نکته جدید به گفته یک تحلیلگر نظامی اسرائیلی، این است که بی‌سابقه است نخست‌وزیر و وزرای اسرائیل تقریباً به‌طور روزانه به فرماندهان ارتش این رژیم، حمله کنند.

کجاست روایت پیروزی؟

این اختلاف علنی پس از اعلام آتش‌بس با ایران نیز پررنگ‌تر شد؛ جایی که نتانیاهو مدعی شد ارتش اسرائیل در نمایش دستاوردهای خود در ایران ناکام بوده و این موضوع بر نگاه افکار عمومی اثر گذاشته است.

اوج این اختلاف زمانی بود که نتانیاهو اعلام کرد به ارتش اسرائیل دستور داده علیه حزب‌الله در لبنان حملات شدید انجام دهد، اما منابع نظامی تأکید کردند هیچ تغییری در دستورات عملیاتی رخ نداده و حمله انجام‌شده نیز در چارچوب معمول و نه اقدامی استثنایی، بوده است.

این منابع تأکید کردند که اظهارات نتانیاهو صرفاً برای فریب افکار عمومی و کاهش فشار داخلی بوده است. آن‌ها همچنین افزودند که عملیات ارتش اسرائیل دقیقاً طبق دستور سطح سیاسی انجام می‌شود.

این نخستین اختلاف میان دو سطح نبود. پیش‌تر نیز فرمانده منطقه شمالی ارتش اسرائیل گفته بود عملیات در لبنان هدفش خلع سلاح حزب‌الله نیست؛ در حالی که نتانیاهو و وزیر جنگ اسرائیل تأکید داشتند که جنگ بدون خلع سلاح حزب‌الله پایان نخواهد یافت.

کابوس پهپادها و استیصال اسرائیل

در حالی که گزارش‌ها نشان می‌دهد دست ارتش اسرائیل در پاسخ به حزب‌الله به دلیل آتش‌بس مورد حمایت آمریکا محدود شده، حملات پهپادی حزب‌الله و وارد کردن تلفات به نیروهای اسرائیلی از نگاه برخی تحلیلگران به معنای بازگشت به باتلاق لبنان و جنگ فرسایشی است.

یکی از تحلیلگران حتی گفته است اسرائیل که تصور می‌کرد حزب‌الله را در تله راهبردی گرفتار کرده، خود در کمین راهبردی گرفتار شده است.

غافلگیری مقاومت

یک منبع امنیتی ارشد اسرائیل اذعان کرده است که پهپادهای انتحاری حزب‌الله، غافلگیری بزرگ میدان نبرد بوده‌اند و ارتش اسرائیل، آمادگی کافی برای مقابله با آن نداشته است.

در مقابل، نتانیاهو تلاش کرده این موضوع را به سطح سیاسی گره بزند و گفته است مشکل پهپادها، مانع حل سیاسی در لبنان است.

در همین حال، تحلیلگران نظامی اسرائیل هشدار داده‌اند که تهدید پهپادها باید در اولویت سال‌های آینده ارتش این رژیم، قرار گیرد.

بحران اخلاقی و انضباطی

گزارش‌ها همچنین از افزایش مشکلات انضباطی در ارتش اسرائیل از تخریب نمادهای مذهبی تا غارت اموال غیرنظامیان، خبر می‌دهند. برخی تحلیلگران معتقدند این وضعیت نیازمند اقدام فوری رئیس ستاد اسرائیل است.

با این حال، فرماندهان ارتش اسرائیل می‌گویند درگیر انتخاب میان اولویت‌ها هستند، در حالی که فشار سیاسی مداوم است.

برخی تحلیلگران اسرائیلی هشدار داده‌اند که ارتش اسرائیل بدون انضباط و ارزش‌های اخلاقی به یک گروه مسلح بی‌هویت تبدیل می‌شود.

به‌سوی یافتن مقصر

در نهایت، برخی تحلیلگران معتقدند این کشمکش‌ها نشان می‌دهد اسرائیل وارد مرحله یافتن مقصر شکست پس از آتش‌بس شده است. در حالی که برخی دیگر می‌گویند ارتش اسرائیل عملاً در میدان فعلی ناکام بوده و سیاست‌های جدید به سمت بازگشت به سیاست مهار حزب‌الله پیش می‌رود.

با این حال، اختلاف اصلی نه در سطح سیاسی بلکه در فرماندهی نظامی رژیم اسرائیل دیده می‌شود؛ جایی که انتظار می‌رود رئیس ستاد ارتش این رژیم، موضع روشن‌تری درباره وضعیت موجود و تحفّظات خود ارائه دهد.

