به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک تحلیل منتشرشده در رسانه آمریکایی «واشنگتنپست» حاکی از آن است که نشانههای افول جایگاه سیاسی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایالات متحده، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده و تحولات اخیر بهویژه جنگ علیه ایران، این روند را تسریع کرده است.
در این گزارش آمده است که برخلاف پیشبینیهای مکرر گذشته درباره سقوط سیاسی ترامپ که اغلب نادرست از آب درآمده بود، اینبار «نشانههای پایان یک دوره» در سیاست آمریکا در حال افزایش است و به تعبیر نویسنده، وضعیت کنونی میتواند «آغاز پایان» نفوذ ترامپ تلقی شود. گزارش تأکید میکند که کنترل و تسلط ترامپ بر فضای سیاسی آمریکا بهطور محسوسی در حال تضعیف است.
این تحلیل، یکی از عوامل اصلی تضعیف موقعیت ترامپ را ورود او به جنگ با ایران میداند و تصریح میکند که این اقدام با شعارهای قبلی او درباره پرهیز از «درگیریهای خارجی بیفایده» در تضاد است. در گزارش آمده است که ترامپ «بدون ارائه یک استدلال منسجم برای افکار عمومی» وارد این جنگ شد و «هیچ راهبرد خروج مشخصی» نیز برای آن تعریف نکرد؛ موضوعی که بهعنوان یکی از نقاط ضعف جدی دولت او مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، پیامدهای این جنگ به حوزه اقتصادی نیز سرایت کرده و افزایش قیمت نفت در پی تحولات مرتبط با تنگه هرمز، موجب رشد تورم در آمریکا شده است. در همین راستا تأکید شده که ناتوانی ترامپ در پیشبینی واکنش ایران، از جمله احتمال اختلال در عبور نفتکشها، باعث شده شاخصهای رضایت عمومی از عملکرد او در حوزه اقتصاد و هزینههای زندگی بهشدت کاهش یابد.
این تحلیل همچنین به افت بیسابقه محبوبیت ترامپ در نظرسنجیها اشاره میکند و مینویسد: حدود ۵۸ درصد آمریکاییها از عملکرد او ناراضی هستند، در حالی که تنها ۳۹ درصد از او حمایت میکنند. گزارش میافزاید که ترامپ نهتنها در میان دموکراتها و مستقلها، بلکه حتی در میان بخشی از محافظهکاران نیز با کاهش حمایت مواجه شده و چهرههای شاخص جریان راست آمریکا نیز نسبت به او ابراز تردید کردهاند.
