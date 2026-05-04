به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که محبوبیت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در میان شهروندان این کشور بهطور قابلتوجهی کاهش یافته و حدود دو سوم آمریکاییها معتقدند که این کشور در مسیر نادرستی چه در داخل و چه در سیاست خارجی، حرکت میکند.
بر اساس این نظرسنجی که توسط شبکه «ایبیسی نیوز» با همکاری روزنامه «واشنگتن پست» و شرکت «ایپسوس» انجام شده، میزان محبوبیت ترامپ به ۳۷ درصد کاهش یافته که پایینترین سطح در دوره ریاستجمهوری کنونی اوست. در مقابل، ۶۲ درصد از عملکرد ترامپ ابراز نارضایتی کردهاند که بالاترین میزان در هر دو دوره ریاستجمهوری او محسوب میشود.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد اکثریت قابلتوجهی از آمریکاییها با نحوه مدیریت ترامپ در پروندههای کلیدی از جمله هزینههای زندگی، تورم، وضعیت اقتصادی و روابط خارجی، مخالف هستند.
بر این اساس، ۷۶ درصد از آمریکاییها از نحوه برخورد او با گرانی در آمریکا ناراضیاند و حدود ۷۲ درصد نیز از مدیریت او در زمینه تورم ابراز نارضایتی کردهاند.
همچنین حدود ۶۵ درصد از شهروندان از عملکرد ترامپ در حوزه اقتصاد ناراضی هستند که این رقم یکی از بالاترین سطوح ثبتشده در دورههای ریاستجمهوری اوست.
در حوزه سیاست خارجی نیز ۶۶ درصد از آمریکاییها با استفاده از نیروی نظامی علیه ایران مخالفت کرده و آن را اقدامی اشتباه دانستهاند. علاوه بر این، ۶۵ درصد از پاسخدهندگان از وضعیت روابط آمریکا با متحدانش ابراز نارضایتی کردهاند.
در زمینه مالیات نیز نزدیک به ۶ نفر از هر ۱۰ آمریکایی با سیاستهای ترامپ مخالفاند؛ موضوعی که او امیدوار بود از طریق آن حمایت بیشتری در داخل کشور بهدست آورد.
