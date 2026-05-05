سقوط محبوبیت ترامپ در میان نسل جوان آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بسیاری از نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از جوانان آمریکایی که پیش‌تر از دونالد ترامپ حمایت کرده بودند، به‌تدریج از او فاصله می‌گیرند. این تغییر موضع تحت تأثیر افزایش ناامیدی از وعده‌های تحقق‌نیافته، فشارهای اقتصادی و نارضایتی از سبک حکمرانی او شکل گرفته است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، «استیون گرینهاوس» در مقاله‌ای تحلیلی در روزنامه گاردین به کاهش شور و هیجانی اشاره می‌کند که جمهوری‌خواهان در میان رأی‌دهندگان جوان آمریکایی در انتخابات ۲۰۲۴ برای ترامپ ایجاد کرده بودند. بسیاری از این جوانان به وعده‌های بزرگ او مانند ساخت بزرگ‌ترین اقتصاد تاریخ جهان، جذب شده بودند.

اما این موج حمایت چندان دوام نیاورد. محبوبیت ترامپ در میان گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال آمریکا به‌شدت کاهش یافت؛ به‌طوری که میزان تأیید او از ۴۸ درصد در اوایل سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۵ تا ۳۳ درصد در ماه‌های اخیر رسیده است. گرینهاوس این کاهش را ناشی از فاصله فزاینده میان شعارهای انتخاباتی ترامپ و واقعیت‌های سیاسی آمریکا، می‌داند.

تورم و بیکاری

در مرکز این تغییر، مسئله اقتصاد قرار دارد. به گفته گرینهاوس، تورم همچنان مهم‌ترین دغدغه جوانان آمریکایی است، اما بسیاری معتقدند ترامپ مسئله قدرت خرید را در اولویت قرار نداده و به‌جای آن بر سیاست‌های بحث‌برانگیزی مانند تعرفه‌های تجاری و جنگ علیه ایران تمرکز کرده است.

به باور این نویسنده، سیاست‌های ترامپ به افزایش قیمت‌ها در آمریکا، دامن زده‌اند. به‌طوری که ۷۸ درصد از آمریکایی‌های زیر ۳۰ سال از نحوه مدیریت ترامپ در قبال تورم ناراضی هستند؛ آماری که نشان‌دهنده عمق نارضایتی در این گروه است.

علاوه بر این، جوانان آمریکایی با دشواری‌های جدی در یافتن شغل روبه‌رو هستند. رشد اشتغال در آمریکا، کند شده و بسیاری از متقاضیان اشتغال در این کشور از ارسال صدها درخواست کاری بدون دریافت پاسخ شکایت دارند.

گرینهاوس به گزارشی از نیویورک تایمز اشاره می‌کند که این وضعیت را بدترین فصل بهار برای فارغ‌التحصیلان جدید از زمان اوج همه‌گیری کرونا، توصیف کرده است؛ تصویری که از بازار کاری ضعیف در آمریکا، حکایت دارد. همچنین روند ایجاد شغل در دولت ترامپ نسبت به دولت قبلی آمریکا، کندتر شده و بخش صنعت این کشور نیز با کاهش فرصت‌های شغلی مواجه بوده است.

این چالش‌ها با افزایش مداوم هزینه‌های مسکن، خدمات درمانی و آموزش در آمریکا، تشدید شده‌اند. با وجود وعده ترامپ برای مقرون‌به‌صرفه کردن تحصیلات دانشگاهی در این کشور، شهریه‌ها—به‌ویژه در دانشگاه‌های خصوصی—افزایش یافته‌اند و طرح‌های کاهش کمک‌های دانشجویی می‌تواند به ضرر دانشجویان کم‌درآمد تمام شود. در حوزه سلامت نیز هزینه‌ها رو به افزایش است و برخی سیاست‌ها ممکن است باعث از دست رفتن بیمه درمانی برای میلیون‌ها آمریکایی شود.

عوامل سیاسی و فرهنگی

در کنار مسائل اقتصادی، عوامل سیاسی و فرهنگی نیز در کاهش حمایت جوانان آمریکایی از ترامپ نقش دارند. گرینهاوس می‌نویسد که بسیاری از جوانان آمریکایی از گرایش‌های اقتدارگرایانه و آشفتگی مداوم ترامپ، ناراضی‌اند؛ موضوعی که به‌دلیل سیاست‌ها و اظهارات جنجالی رئیس‌جمهور آمریکا، حس بی‌ثباتی را تقویت کرده است.

این نگرانی در نگاه کلی جوانان آمریکایی نیز بازتاب یافته، به‌طوری که تنها ۱۳ درصد از آنان معتقدند این کشور در مسیر درستی حرکت می‌کند.

همچنین نگرانی‌ها درباره آینده شغلی با رشد هوش مصنوعی افزایش یافته است. بسیاری از جوانان آمریکایی، نگران از دست دادن شغل خود در نتیجه این تحولات هستند، در حالی که احساس می‌کنند دولت ترامپ، پاسخ جدی به این دغدغه‌ها نداده و بیشتر بر حمایت از گسترش شرکت‌های فناوری تمرکز کرده است.

در پایان، نویسنده نتیجه می‌گیرد که این روند می‌تواند پیامدهای سیاسی مهمی داشته باشد، چرا که کاهش حمایت جوانان از ترامپ ممکن است فرصت تازه‌ای برای دموکرات‌ها در انتخابات آینده فراهم کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸