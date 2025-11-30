به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق یک تحلیل رسانهای که اخیرا در آمریکا انجام شده، بازگشت گسترده ادعاهای قدیمی مانند «اجرای شریعت» و «توطئه اخوانالمسلمین» در فضای سیاسی و رسانهای ایالات متحده، نتیجه تلاش جریان موسوم به «اول اسرائیل!» برای مهار کاهش نفوذ خود در میان نسل جوان محافظهکار است. این گزارش تأکید میکند که برخلاف گذشته، بخش زیادی از جریان راست آمریکا دیگر پذیرای این ادعاها نیست و پس از تحولات غزه، نگاه انتقادیتری به حمایتهای گسترده واشنگتن از رژیم صهیونیستی دارد.
بر اساس این گزارش، سه سال جنگ غزه نگرش بخشهایی از راستگرایان به سیاست خارجی ایالات متحده را تغییر داده و موجب شده است که حتی چهرههای شاخص جریان موسوم به «ماگا» یا «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» (MAGA) نیز درباره تعهد بیقید و شرط آمریکا به رژیم صهیونیستی دچار تجدیدنظر شوند. در این تحلیل آمده است که اختصاص میلیاردها دلار کمک نظامی به رژیم و نقش این حمایتها در تنشهای منطقهای، نارضایتی در میان محافظهکاران را تشدید کرده است.
گزارش با اشاره به واکنش جریان حامی رژیم صهیونیستی، میافزاید که این گروه به جای تغییر رویکرد، با تشدید اسلامهراسی تلاش دارد افکار عمومی را منحرف کند؛ از طرح قوانین ضدشریعت و جنجالسازی در شهرهایی مانند دیربورن گرفته تا حمله به پروژههای توسعهای مسلمانان و متهم کردن شخصیتهای سیاسی به «افراطگرایی اسلامی». در همین راستا، میتوان به اقدام اخیر فرماندار تگزاس اشاره کرد که «شورای روابط اسلام و آمریکا» را بهعنوان یک «گروه تروریستی» معرفی کرده است.
این گزارش همچنین به فعالیتهای سازمانیافته در شبکههای اجتماعی برای دامنزدن به نفرتپراکنی اشاره میکند و میگوید تحقیقات افشا شده نشان میدهد بخشی از این اقدامات با حمایت مستقیم نهادهای صهیونیستی انجام میشود؛ از جمله افزایش بودجه تبلیغات جهانی رژیم و مطالعاتی که «ایجاد ترس از اسلام رادیکال» را بهترین راه برای تغییر افکار عمومی معرفی میکند.
در پایان این گزارش آمده است که این کارزارها نتوانستهاند کاهش حمایت افکار عمومی آمریکا از سیاستهای رژیم صهیونیستی را جبران کنند و نسل جوان محافظهکاران بیش از گذشته با سیاستهای «اول اسرائیل!» مخالفت میکند.
