به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مؤمنی در محفل معارفی بعد از نماز ظهر و عصر در حرم مطهر بانوی کرامت، ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد ثامن‌الحجج(ع)، به تبیین جایگاه ائمه(ع) به‌عنوان واسطه فیض الهی پرداخت.

وی با استناد به آیه شریفه «وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ» (مائده، ۳۵) و با اشاره به فرمایش حضرت فاطمه زهرا(س) که «نحن وسیلة الله فی خلقه»، اظهار داشت: ائمه معصومین(ع) هم در قوس نزول رحمت و برکت و هم در قوس صعود و تقرب بنده به خدا واسطه هستند؛ بنابراین برای بهره‌مندی از رحمت الهی و رفع گرفتاری‌ها، باید به خانه ائمه(ع) رفت و آنان را وسیله قرار داد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به فرازهایی از «زیارت جوادیه» امام رضا(ع) را دارای صفات «الانیس الرفیق» (دوست همراه و همدم)، «الوالد الشفیق؛ پدری مهربان‌تر از پدر واقعی»، «الاخ الشقیق؛ برادری دلسوز از برادر تنی» و «والدة رؤوف؛ مادری مهربان‌تر از مادر انسان» دانست و با نقل داستان‌هایی از برآورده‌شدن حاجت نیازمندان توسل جوینده به امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س)، بر قدرت گره‌گشایی آنان تأکید کرد.

مؤمنی در ادامه با اشاره به اینکه امسال اولین سالی است که به دلیل فقدان رهبر شهید، جشن ولادت امام رضا(ع) در حرم خواهرش با حزن و اندوهی همراه است، خاطرنشان کرد: دشمن گمان می‌کند با شهادت رهبر می‌تواند ناامیدی را در چهره مردم ببیند، اما این حسرت را به گور خواهند برد؛ چرا که این نهضت و رهبر شهیدش زنده است.

