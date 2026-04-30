به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ CNN در گزارشی بیان کرد: ترامپ بارها مدعی شده است که ناتوانی ایران در صادرات نفت به این معناست که این کشور مجبور به توقف تولید خواهد شد.
وی تاکید کرد: اما ممکن است ترامپ فرصت کافی برای منتظرماندن جهت وقوع اعتراضات اقتصادی در ایران را نداشته باشد.
این رسانه گفت: میزان محبوبیت ترامپ در پایینترین سطح تاریخی خود قرار دارد و جمهوریخواهان از این بیم دارند که مجلس نمایندگان را از دست بدهند و در ماه نوامبر، برای حفظ سنا با نبردی دشوار روبهرو شوند.
CNN بیان کرد: هرچه جنگ با ایران طولانیتر شود و ایران تنگه هرمز را بسته نگهدارد، خسارات وارده به آمریکا بیشتر خواهد شد.
