به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ CNN در گزارشی بیان کرد: ترامپ بارها مدعی شده است که ناتوانی ایران در صادرات نفت به این معناست که این کشور مجبور به توقف تولید خواهد شد.

وی تاکید کرد: اما ممکن است ترامپ فرصت کافی برای منتظرماندن جهت وقوع اعتراضات اقتصادی در ایران را نداشته باشد.

این رسانه گفت: میزان محبوبیت ترامپ در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد و جمهوری‌خواهان از این بیم دارند که مجلس نمایندگان را از دست بدهند و در ماه نوامبر، برای حفظ سنا با نبردی دشوار روبه‌رو شوند.

CNN بیان کرد: هرچه جنگ با ایران طولانی‌تر شود و ایران تنگه هرمز را بسته نگه‌دارد، خسارات وارده به آمریکا بیشتر خواهد شد.

..............

پایان پیام