بحران موشکی آمریکا؛ چهار سال تا بازیابی ذخایر بعد از جنگ ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اندیشکده راهبردی «مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی» (CSIS) می نویسد: مصرف مهمات کلیدی آمریکا در جنگ ایران چنان شدید بوده که ذخایر کنونی برای یک درگیری احتمالی با چین «حادتر از همیشه» ناکافی است و بازسازی توان موشکی واشنگتن «چهار تا شش سال» زمان خواهد برد.
طبق تحلیل این اندیشکده، این موشکها برای یک درگیری احتمالی در غرب اقیانوس آرام نیز حیاتی خواهند بود. حتی پیش از جنگ ایران نیز، ذخایر برای رویارویی با یک رقیب همسطح ناکافی تلقی میشد.
اکنون این کمبود حادتر شده و ساخت ذخایری در حد کافی برای یک جنگ با چین، به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
...............
پایان پیام
نظر شما