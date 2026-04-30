به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان این جنبش یک فروند پهپاد «هرمس ۴۵۰- زیک» دشمن را در آسمان شهر النبطیه در جنوب لبنان منهدم کردند.

در این بیانیه آمده است: در دفاع از لبنان و ملت آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و نقض حریم هوایی لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی صبح امروز پنج‌شنبه یک فروند پهپاد پهپاد «هرمس ۴۵۰- زیک» را در آسمان شهر النبطیه با موشک زمین به هوا، هدف قرار داده و منهدم کردند.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین از هدف قرار دادن یک توپخانه خودکششی ۱۵۵ میلی‌متری دشمن صهیونیستی در جنوب شهرک یارین با استفاده از یک کوادکوپتر تهاجمی خبر داد و تأکید کرد که این توپخانه به دقت مورد اصابت قرار گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز به سرنگونی یک پهپاد خود در آسمان جنوب لبنان با استفاده از موشک زمین به هوا اذعان کرد..



