به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ العهد نوشت: در چند روز گذشته انتشار مجموعهای از ویدئوها از سوی شبکه LBC در لبنان واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. روابط رسانهای حزبالله با صدور بیانیهای اعلام کرده این ویدئوها فراتر از اختلافنظر سیاسی بوده و حاوی مضامینی «توهینآمیز و تحریکآمیز» است که میتواند فضای اجتماعی و خیابانی لبنان را دچار تنش کند. بهگفته این بیانیه، شیوه ارائه این ویدئوها سطح گفتوگوی سیاسی را به «سطحی آزاردهنده و نامناسب» تنزل داده و ممکن است واکنشهای مشابه و تنشآفرین بهدنبال داشته باشد.
بخش رسانهای حزبالله در این بیانیه از مردم خواسته است نسبت به پیامدهای چنین محتوایی هوشیار باشند و از کشیده شدن به واکنشهایی که میتواند اوضاع را ملتهب کند، پرهیز کنند. این نهاد تأکید کرده است که هدف از چنین تحریکهایی «ایجاد اختلاف و آشوب» میان شهروندان است و واکنشهای احساسی میتواند این روند را تشدید کند.
در ادامه بیانیه، از طرفداران حزبالله خواسته شده احترام به اصول اخلاقی و پرهیز از هرگونه رفتار یا گفتار توهینآمیز را حفظ کنند. این بیانیه با تأکید بر لزوم آرامش و مسئولیتپذیری در شرایط حساس کنونی، از مردم خواسته به جای پاسخ دادن به تنشها، خویشتنداری نشان دهند و اجازه ندهند اختلافات به درگیریهای اجتماعی تبدیل شود.
