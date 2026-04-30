ایتالیا؛ رقابت انتخاباتی در شهر روی آب زیر سایه مناقشه ساخت مسجد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه انتخابات شهرداری شهر ونیز، موضوع ساخت یک مسجد در منطقه مستره این شهر به یکی از محورهای اصلی رقابتهای سیاسی تبدیل شده و فضای انتخاباتی این شهر تاریخی را تحت تأثیر قرار داده است. این انتخابات که در روزهای ۲۴ و ۲۵ مه برگزار میشود، اکنون با چالشی فراتر از رقابتهای معمول سیاسی روبهروست و بحث «آزادی دینی» در برابر «ملاحظات فرهنگی و هویتی» را به صدر مناظرات کشانده است.
در این میان، حزب Partito Democratico (پارتیـتو دموکراتیکو) بهعنوان جریان اصلی میانهچپ، با معرفی چند نامزد از جامعه مهاجران بنگلادشی، تلاش کرده است حمایت این بخش از جمعیت را جلب کند. این جامعه که یکی از بزرگترین اقلیتهای ساکن ونیز به شمار میرود، سالهاست خواهان احداث مسجدی رسمی برای انجام مناسک دینی خود است. حامیان این طرح، آن را مصداقی روشن از حق آزادی مذهب در چارچوب قوانین ایتالیا میدانند.
در مقابل، احزاب راستگرا از جمله Lega (لگا) و Fratelli d’Italia (فراتلی د ایتالیا/برادران ایتالیا) با رویکردی انتقادی به این موضوع مینگرند. چهرههایی مانند Raffaele Speranzon (رافائله اسپرانتسون، عضو سنای ایتالیا) مدعیاند که طرح چنین موضوعاتی در جریان انتخابات میتواند به برجستهسازی شکافهای فرهنگی و هویتی منجر شود.
کارزار نه به مسجد در حزب راستگرای لگا!
در همین راستا، حزب لگا به رهبری Matteo Salvini (ماتئو سالوینی) کارزاری با شعار «نه به مسجد» راهاندازی کرده که بازتاب گستردهای در سطح شهر داشته است.
منتقدان این کارزار معتقدند که چنین رویکردی، به جای پرداختن به مسائل شهری، به دامن زدن به حساسیتهای دینی منجر میشود. در مقابل، حامیان ساخت مسجد تأکید دارند که این پروژه در صورت رعایت کامل قوانین و شفافیت در مدیریت، نهتنها تهدیدی نیست بلکه نشانهای از همزیستی مسالمتآمیز ادیان در اروپا خواهد بود.
در سوی دیگر، نامزد میانهچپ، Andrea Martella (آندریا مارتلا) اعلام کرده است که ساخت مسجد، در صورت انطباق با قانون اساسی و مقررات شهری، مسئلهای عادی و قابل پذیرش است.
