مسلمانان شهر ویجوانو، جریان راست ایتالیا را دچار چالش کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتخابات شورای شهر در شهر صنعتی «ویجوانو» در شمال ایتالیا، شکاف‌ها و اختلافات درون احزاب راست حاکم این کشور درباره موضوع مهاجرت را آشکار کرده است. آن هم پس از آنکه حضور نامزدهای مسلمان در فهرست‌های انتخاباتی جریان راست در این انتخابات، بحث و جدل گسترده‌ای میان هواداران این احزاب به راه انداخت.

براساس گزارش شبکه الجزیره، شهر ویجوانو که با کارخانه‌های قدیمی و شالیزارهای برنج احاطه شده و حدود یک ساعت با شهر میلان فاصله دارد، نزدیک به ۶۲ هزار نفر جمعیت دارد. حدود ۱۵ درصد از ساکنان این شهر در خارج از ایتالیا متولد شده‌اند و بسیاری دیگر نیز تابعیت ایتالیایی دریافت کرده‌اند. بخشی از جمعیت شهر ویجوانو را نیز مهاجران نسل دوم تشکیل می‌دهند.

این شهر متوسط که در گذشته یکی از پایگاه‌های اصلی جریان کمونیستی در ایتالیا محسوب می‌شد، به واسطه صنعت کفش رونق گرفت، اما در سال‌های اخیر با افول این صنعت مواجه شده است.

حزب راست افراطی «لیگا» که عضو ائتلاف حاکم به رهبری «جورجا ملونی» نخست‌وزیر ایتالیا، است، طی ۱۶ سال گذشته مدیریت این شهر را در اختیار داشت. اعضای این حزب در انتخابات سال ۲۰۲۰ از همان دور نخست پیروز شدند، اما در اواخر سال ۲۰۲۴ و پس از مطرح شدن اتهامات فساد، فعالیت شهردار شهر ویجوانو به حالت تعلیق درآمد.

اما در انتخابات اخیر که نتایج دور نخست آن شامگاه دوشنبه اعلام شد، حزب لیگا با کسب تنها ۲۱.۴۵ درصد آرا شکست سنگینی متحمل شد و نتوانست به دور دوم راه پیدا کند. این نتایج را وزارت کشور ایتالیا اعلام کرده است.

در مقابل، احزاب چپ که در این انتخابات با ائتلافی واحد وارد رقابت شده بودند، با کسب ۳۴.۳۱ درصد آرا در صدر قرار گرفتند و راهی دور دوم شدند. مرحله‌ای که ترکیب نهایی شورای شهر ویجوانو را مشخص خواهد کرد.

شکستن کلیشه‌ها

«ریکاردو گیا»، طلافروش و نامزد حزب لیگا در انتخابات شورای شهر ویجوانو در اواخر ماه آوریل گذشته زمانی خبرساز شد که دو نامزد مسلمان را در فهرست انتخاباتی خود قرار داد.

او سه روز پیش از رأی‌گیری و در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی، در میدان اصلی شهر ویجوانو اعلام کرد: هر کسی که به قوانین احترام بگذارد، شهروندی کامل با همه حقوق است.

این در حالی است که حزب لیگا به طور سنتی با مواضع سختگیرانه علیه مهاجرت و دفاع از ارزش‌های غربی شناخته می‌شود.

بسیاری از هواداران این حزب که به شعارهای ضد مهاجرت و ضد اسلام عادت داشتند، از نامزدی «ابراهیم حسین» سخنگوی مسجد محلی استقبال نکردند.

ابراهیم حسین در پیامی که در شبکه اجتماعی فیس‌بوک منتشر کرد و آن را با عبارت به نام خدا آغاز کرده بود، توضیح داد که حزب لیگا را انتخاب کرده زیرا خود را نمونه‌ای موفق از ادغام و همزیستی در جامعه ایتالیا می‌داند.

نامزد مسلمان دیگر، «هاجر حجاج» با اصالت مصری، اعلام کرد از زمان معرفی به عنوان نامزد انتخاباتی به‌ویژه به دلیل داشتن حجاب، با موجی از تهدیدها و توهین‌ها مواجه شده است.

این دختر ۲۰ ساله که به پیشنهاد حزب لیگا وارد عرصه انتخابات شده، گفت که از تیم محلی حزب و برنامه‌های آن خوشش آمده است.

او همچنین تأکید کرد که هرگز شخصاً قربانی رفتارهای نژادپرستانه نشده و به روابط خوب شهردار سابق شهر ویجوانو با جامعه مسلمانان اشاره کرد. شهرداری که در سال ۲۰۲۲ با اختصاص مکانی برای عبادت مسلمانان موافقت کرده بود.

هاجر حجاج در سخنانش گفت که هدفش این است که کلیشه زن مسلمان ناآگاه و چپ‌گرا را بشکند.

او در حال حاضر در حال تحصیل دانشگاهی در رشته دیپلماسی است و احتمال ورود به عرصه سیاست در مصر را نیز رد نکرده است.

برهم خوردن معادلات سیاسی

رهبری مرکزی حزب لیگا از این فهرست انتخاباتی محلی فاصله گرفت و اعلام کرد مسئولیتی در قبال آن ندارد. هرچند این فهرست از حمایت جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا، برخوردار بود.

اکنون ریکاردو گیا که از راهیابی به دور دوم بازمانده، باید برای کسب کرسی‌های شورای شهر ویجوانو با فهرستی مذاکره کند که از سوی حزب «فورتسا ایتالیا» دیگر عضو ائتلاف حاکم حمایت می‌شود. این حزب در دور نخست با کسب ۲۴.۳۸ درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفت.

این اختلافات داخلی به سود جریان جدیدی تمام شده که توسط «روبرتو واناتچی»، ژنرال سابق ارتش ایتالیا، هدایت می‌شود. او از حزب لیگا جدا شده و حزب راست افراطی‌تر «فوتورو ناتسیوناله» (آینده ملی) را تأسیس کرده است.

این چهره نوظهور راست افراطی در ۱۷ مه در میدان اصلی شهر ویجوانو حاضر شد و سخنرانی تندی علیه مهاجرت ایراد کرد.

«فوریو سوفیلا»، وکیل دادگستری و نامزد مورد حمایت این حزب، برنامه انتخاباتی خود را بر موضوع امنیت متمرکز کرده بود. او پیشنهاد داده بود برای مقابله با گروه‌های جوانان حاضر در اطراف ایستگاه قطار، ارتش به شهر ویجوانو اعزام شود و همچنین محل عبادت مسلمانان تعطیل گردد.

این حزب در ویجوانو یکی از بهترین نتایج خود در سراسر ایتالیا را به دست آورد و موفق شد ۱۴.۲۱ درصد آرا را کسب کند.

مهاجران و آینده سیاست ایتالیا

ایتالیا در حالی خود را برای انتخابات سراسری سال آینده آماده می‌کند که جامعه این کشور بیش از گذشته چندقومیتی شده و مهاجران نسل دوم به تدریج وزن سیاسی بیشتری پیدا می‌کنند.

با این حال، نامزدهای دارای ریشه مهاجرتی همچنان سهم اندکی در انتخابات ایتالیا دارند. کشوری که موج‌های مهاجرتی گسترده در آن نسبت به کشورهایی مانند فرانسه و آلمان پدیده‌ای جدیدتر به شمار می‌رود.

«مائوریتزیو آمبروزینی»، جامعه‌شناس دانشگاه دولتی میلان، می‌گوید: بسیاری از احزاب راست ایتالیا در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با جذب نامزدهایی از خانواده‌های مهاجر، معادلات سنتی سیاست را تغییر دهند.

او همچنین تأکید می‌کند که بسیاری از مهاجران دارای تابعیت ایتالیایی نیز به جریان‌های راست‌گرا گرایش دارند، مشابه آنچه در میان بخشی از مهاجران آمریکای لاتینِ حامی دونالد ترامپ در ایالات متحده مشاهده شده است.

