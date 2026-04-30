به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه در دولت آمریکا، انتظار می‌رود ژنرال مایکل برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، امروز (پنج‌شنبه) در نشستی محرمانه در کاخ سفید، طرح‌های تازه خود برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران را با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در میان بگذارد.

به گفته منابع مذکور، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز در این جلسه توجیهی حضور خواهد داشت.

جزئیات طرح‌های پیشنهادی

به تحلیل این رسانه آمریکایی، این جلسه نشان می‌دهد که ترامپ به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات جنگی عمده علیه ایران است، چه در تلاش برای شکستن بن‌بست مذاکرات، چه وارد کردن ضربات نهایی پیش از پایان جنگ.

طبق این گزارش به استناد سه منبع آگاه، سنتکام طرحی برای موجی «کوتاه و قدرتمند» از حملات علیه ایران آماده کرده که احتمالاً شامل اهداف زیرساختی می‌شود، به امید اینکه بن‌بست مذاکرات شکسته شود و ایران با انعطاف بیشتری درباره موضوع هسته‌ای به میز مذاکره بازگردد.

به گزارش آکسیوس، طرح دیگری که انتظار می‌رود با ترامپ در میان گذاشته شود، بر تصرف بخشی از تنگه هرمز برای بازگشایی آن متمرکز است. به گفته یک منبع، چنین عملیاتی می‌تواند شامل نیروهای زمینی هم باشد.

بر اساس این گزارش، گزینه دیگری که پیش از این مورد بحث بود و ممکن است در این جلسه توجیهی مطرح شود، عملیات نیروهای ویژه برای دستیابی به ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران است.

محاصره، اهرم فعلی ترامپ

دو منبع نزدیک به کاخ سفید به آکسیوس گفتند که ترامپ در حال حاضر «محاصره» را به عنوان اهرم فشار اصلی خود علیه ایران می‌بیند، اما تأکید کرده است که «در صورت ادامه مقاومت ایران، گزینه نظامی روی میز باقی خواهد ماند».

در همین حال، برنامه‌ریزان نظامی آمریکا در حال بررسی این سناریو هستند که ایران در تلافی محاصره احتمالی، علیه نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه دست به اقدام نظامی متقابل بزند.

سابقه: جلسه مشابه قبل از حمله اخیر

بر اساس این گزارش، ژنرال کوپر دو روز پیش از «تجاوز نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران» نیز با ترامپ جلسه توجیهی مشابهی داشته است. یکی از منابع نزدیک به رئیس‌جمهور آمریکا فاش کرد که آن جلسه «نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم ترامپ برای ورود به آن درگیری» ایفا کرده است.

