به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه قم در مصلای قدس با اشاره به آیه ۲۰ سوره مبارکه فتح اظهار داشت: این آیه به ۵ مطلب اشاره دارد؛ اول این که خداوند وعده رسیدن به غنیمت های فراوانی را در آینده داده است؛ دوم اینکه غنیمت فتح خیبر را نزدیکتر کرده است؛ سوم دست‌های متجاوزان و ستمگران را از مؤمنان باز داشت، چهارم این پیروزی ها را نشانه ای از حقایت دین و نصرت الهی قرار داد و پنچم اینکه پیروزی واقعی هدایت به صراط مستقیم است.

وی این آیه را آیه امید و گشایش بعد از سختی دانست و گفت: خداوند به مؤمنان وعده می دهد که اگر ثابت قدم باشند آینده‌ای همراه با پیشرفت و گشایش برای آنها باز کرده است.

پیمودن مسیر حق بی ثمر نیست

آیت‌الله سعیدی با اشاره به اینکه خداوند به مؤمنان این نوید را می دهد که پیمودن مسیر حق بی ثمر نیست، افزود: انسان فقط نباید سختی ها، فشار اقتصادی، آزار و اذیت خودی‌ها، دشمنی دشمنان و تهدیدهای بیرونی و بی ثباتی و اضطراب نسبت به آینده را ببیند؛ بلکه قرآن می فرماید در دل سختی ها خداوند راه هایی را باز می کند که در ابتدا به چشم نمی آید.

وی خاطرنشان کرد: مؤمن اگر امیدش را از دست بدهد از درون فرسوده می شود ولی اگر بداند خداوند وعده گشایش داده است ایمان خود را حفظ می کند؛ امید داشتن خیال پردازی نیست بلکه اعتماد به وعده های مسلم خدایی است.

امام جمعه قم با بیان اینکه خداوند برخی نتایج را زودتر فراهم می کند، گفت: همیشه همه ثمرات یکجا و یکباره نمی آید؛ بلکه برخی پیروزی‌ها در همان لحظه صبر و پایداری داده می شود و برخی از ثمرات در آینده اتفاق می افتد؛ غنیمت تنها رسیدن به رفاه مادی نیست؛ بلکه نجات جامعه از فروپاشی غنیمت بزرگی است.

وی ادامه داد: یکی از پیام‌های مهم این آیه این است که خداوند در لحظات حساس می تواند تهدیدها را کم و خطرات را دور کند؛ بنابراین باید به خدا اعتماد کرد، به او توکل نمود و با تدبیر انسجام خود را حفظ کرد؛ زیرا گاهی ملت‌ها از درون تهدید می شوند و امنیت و ارامش یک نعمت بزرگ است.

مدیریت جامعه نیازمند حکمت، شفافیت و صداقت است

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه این پیروزی‌ها نشانه‌ای از حقانیت خداست،افزود: جامعه باید از تجربه ها عبرت بگیرد و هر سختی می‌تواند به نشانه خدا تبدیل شود؛ مردم بدانند که خداوند از دل بحران ها راه روشنی را باز می‌کند و پیام سیاسی این آیه این است که مدیریت جامعه نیازمند حکمت، شفافیت و صداقت است و اگر مردم در فشار باشند و احساس کنند که مسئولان با صداقت با آنها رفتار می‌کنند و رسانه ها اخبار درست را در اختیار آنها قرار می‌دهند اعتماد آنها تقویت می‌شود و خود مردم برای رفع مشکلات میدان‌دار می‌شوند.

سازش با مستکبر و ظالم برای گشایش اقتصادی، ذلت و شکست فاحش است

امام جمعه قم همه گشایش‌ها و پیروزی‌ها را برای قرار گرفتن انسان در مسیر درست دانست و گفت: هدف نهایی نجات از یک بحران نیست؛ بلکه هدف هدایت انسان است؛ اگر مدیریت جامعه برای به دست آوردن یک گشایش با مستکبر، ظالم و آدم کش سازش کند پیروزی نیست بلکه ذلت و شکست فاحش است؛ پیروزی واقعی این است که جامعه هم از بحران عبور کند و هم بر صراط مستقیم ثابت قدم باشد.

وی در خطبه دوم با بیان اینکه امروز روز جهانی کار و کارگر است، گفت: این روز را به همه جهادگران عرصه کار و تولید تبریک می گوییم و اگر پیشرفتی در کشور حاصل می شود حاصل عرق جبین و زحمات کارگرانی است که در این کشور زحمت می‌کشند.

معلمی رسالتی برای آگاهی‌بخشی و انسان‌سازی است

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه شنبه دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت آیت الله مطهری است و به همین مناسبت این روز را روز معلم نامیده‌اند، گفت: معلمی در فرهنگ اسلام تنها یک شغل نیست بلکه رسالتی برای آگاهی‌بخشی و انسان‌سازی است و فرصتی است که از تمام کسانی که با صبوری و عشق چراغ دانش را در قلوب جامعه روشن نگه می داند تشکر کنیم و یاد معلمان و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب را که درس مقاومت و ایثار را به ما آموختند گرامی بداریم.

وی شهید آیت‌الله مطهری را یکی از اصلی‌ترین ستون‌های فکری انقلاب اسلامی و شاگرد برجسته امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی(ره) دانست و افزود: این متفکر شهید با نگاهی عرفانی و فلسفی دو کار بزگ انجام دادند که اول تربیت شاگردان برجسته و کارآمد و دوم پاسخ مناسب و درخور به مشکلات و شبهات جامعه بود؛ آثاری نظیر داستان راستان، نظام حقوق زن در اسلام و عدل الهی بخشی از آثار ایشان در پاسخ به نیاز زمان بود.

امام جمعه قم ادامه داد: یکی از شاگردان شهید مطهری دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که در عرصه های مختلف خدمتگذار متخلق، بی توقع و صبور بود و یاد این شهید بزرگوار و فرزند برومند ایشان همواره زنده خواهد ماند.

وی در ادامه با اشاره به روز بزرگداشت شیخ صدوق در روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت، گفت: ایشان از درخشان ترین چهره‌های تاریخ تشیع و بزرگترین محدث قرن چهارم است که به دعای امام زمان(عج) متولد شدند و حدود ۳۰۰ اثر تألیف کردند که بسیاری از آنها از بین رفته است؛ ولی چند اثری که از ایشان باقی مانده است همواره مرجع اصلی شیعیان بوده که از مهمترین آنها کتاب «من لا یحضره الفقیه» و «کمال الدین و تمام النعمه» است.

ماجرای تنگه هرمز به هیچ وجه به عقب بر نمی‌گردد

آیت‌الله سعیدی در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای به مناسبت روز خلیج فارس گفت: یکی از ویژگی‌های امام شهید این بود که در دل تهدیدها، فرصت‌ها را به مردم نشان می‌دادند و نسبت به حوادث هیچگاه منفعل رفتار نمی کردند و روح امید را به مخطبان منتقل می کردند؛ پیام امام سیدمجتبی حسینی خامنه ای در همین راستا سرشار از حس امید بود و در مورد خلیج فارس خط راه را تعیین فرمودند که ماجرای تنگه هرمز به هیچ وجه به عقب بر نمی‌گردد.

وی در مرور دستاوردها و اصول حاکم بر تنگه هرمز گفت: با شکست آمریکا آغاز فصل جدیدی در این منطقه رقم خورد و تنگه هرمز وارد دوران تازه‌ای با نظم جدید شد که در آن کشورهای منطقه صلابت ایران را در برابر سلطه بیگانگان دیدند و برای حاکمان منطقه روشن شد که حضور آمریکا در این منطقه عامل ناامنی است.

افق روشن منطقه خلیج فارس بدون آمریکا ترسیم شده است

امام جمعه قم افول هیمنه آمریکا که حتی توان تأمین امنیت خود را ندارد از ویژگی‌های دوران جدید دانست و گفت: افق روشن منطقه خلیج فارس بدون آمریکا ترسیم شده است و در این افق همه کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای عمان سرنوشت مشترک دارند و بیگانگان جایی در معادلات اینده منطقه نخواهند داشت.

وی با تأکید بر پیروزی راهبردی مقاومت که نتیجه نظم جدید در منطقه و جهان است، افزود: فراتر از ده‌ها میلیون نفر، ملت برانگیخته و جانفدا پشتوانه این مسیر و پاسدار و محافظ آن هستند و تثبیت امنیت و پیشرفت با مدیریت تنگه هرمز، امنیت، رفاه و منافع اقتصادی را برای همه کشورهای منطقه از جمله ملت ایران فراهم خواهد خود و کام ملت ایران را «باذن الله و لو کره الکافرون» شیرین خواهد کرد.

ایران در حال تحقیر ایالات متحده آمریکا است

آیت‌الله سعیدی تصریح کرد: به طور کلی ایران در حال تحقیر ایالات متحده آمریکا است و آمریکا، رژیم صهیونیستی و هیچ کشور بیگانه‌ای در معادله جدید خلیج فارس جایی جز قعر آب‌های خلیج فارس ندارند.

وی در پایان ابراز داشت: در پی جنگ رمضان و فجایعی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران به بار آوردند و رهبر ما را با خانواده به شهادت رساندند، عده‌ای از بی‌تفاوت‌ها با دیدین این همه جرم جنایت متنبه شدند و به ملت پیوستند اما عده‌ای هنوز اعلام می‌کنند که بی‌طرف هستند؛ این ها بدانند که از طرف مردم اینها بی‌شرف‌های داخلی هستند.

