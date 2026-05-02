  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آمریکا

هک و انتشار ۱۵۰ هزار ایمیل محرمانه رابرت مالی + عکس

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۲
کد مطلب: 1808892
هک و انتشار ۱۵۰ هزار ایمیل محرمانه رابرت مالی + عکس

۱۵۰ هزار ایمیل کاملاً جدید و فوق محرمانه متعلق به رابرت مالی، همراه با هزاران گفتگوی خصوصی از حساب رسمی او در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، برای نخستین بار در سایت حنظله در دسترس عموم قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه هکری حنظله اعلام کرد که در یک عملیات سایبری پیچیده، موفق به نفوذ کامل به سامانه های رابرت مالی، معمار تحریم‌های ضدایرانی و مشاور پیشین رئیس‌جمهور آمریکا شده است.

به گفته این گروه هکری، ۱۵۰ هزار ایمیل کاملاً جدید و فوق محرمانه متعلق به رابرت مالی، همراه با هزاران گفتگوی خصوصی از حساب رسمی او در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، برای نخستین بار در سایت حنظله در دسترس عموم قرار گرفته است.

حنظله تاکید کرد که در این اسناد، شواهد غیرقابل انکاری از نقش مستقیم لابی صهیونیستی در طراحی و اجرای تحریمهای اقتصادی علیه ایران وجود دارد.

همچنین حنظله گفته که که در این اسناد، مدارکی دیده می‌شود که نشان می‌دهد چند کشور عربی حوزه خلیج فارس با رابرت مالی و تیم تحریم او همکاری نزدیک داشته و بازوی اجرایی پروژه‌های فشار اقتصادی علیه ایران بوده‌اند.

.

هک و انتشار ۱۵۰ هزار ایمیل محرمانه رابرت مالی + عکس

هک و انتشار ۱۵۰ هزار ایمیل محرمانه رابرت مالی + عکس

هک و انتشار ۱۵۰ هزار ایمیل محرمانه رابرت مالی + عکس

.............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha