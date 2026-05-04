به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی-اسلامی CAIR، از مقامهای منتخب جمهوریخواه و همچنین سازمانهای سیاسی مسیحی خواست تا حملات فزاینده علیه مسیحیان در فلسطین و لبنان را محکوم کنند؛ حملاتی که بهتازگی با تعرض یک شهرکنشین صهیونیست به یک راهبه فرانسوی در شهر بیتالمقدس بار دیگر خبرساز شده است.
بر اساس گزارشها، در ویدئویی که از این حادثه منتشر شده، مردی با پوشش سنتی یهودیان از پشت به این راهبه حمله کرده و او را بهطور خشونتآمیز به سمت صخرهای روی زمین پرتاب میکند. این حمله بدون هیچگونه تحریک قبلی و در نزدیکی مکانی موسوم به «مقبره داوود» در قدس رخ داده است.
طبق گزارش CAIR رژیم صهیونیستی مدعی شده که عامل این حمله پس از موجی از واکنشهای عمومی بازداشت شده است، اما در عین حال گزارشها حاکی از آن است که این رژیم بارها به شهرکنشینان و عناصر افراطی اجازه داده تا با اقداماتی همچون توهین، آب دهان انداختن و حمله، مسیحیان فلسطینی را هدف قرار دهند.
شورای روابط آمریکایی-اسلامی در بیانیهای اعلام کرد: «این جنایت نفرتانگیز علیه یک راهبه فرانسوی در بیتالمقدس، حادثهای منفرد نیست، بلکه حلقهای از زنجیره طولانی حملات علیه مسیحیانی است که تحت اشغال اسرائیل زندگی میکنند. از این حمله گرفته تا تحقیرها و تعرضهای روزانه علیه مسیحیان فلسطینی و نیز تخریب کلیساها در لبنان، غزه و کرانه باختری، دولت اسرائیل بهطور مستقیم یا غیرمستقیم زمینهساز انواع جنایات علیه مسیحیان بوده است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «زمان آن فرا رسیده که مقامهای جمهوریخواه و سازمانهای مسیحی که مدعی دفاع از مسیحیان در سراسر جهان هستند، این الگوی خشونتآمیز اسرائیل را محکوم کنند. مسیحی، مسیحی است؛ فارغ از رنگ پوست یا محل زندگی او در آمریکا یا خاورمیانه.»
گفتنی است این رویداد موجی از محکومیتها را درپی داشت و کشورهایی نظیر انگلیس، فرانسه و ایتالیا آن را شدیدا محکوم کردند.
بر اساس این گزارش، جمعیت مسیحیان در بیتالمقدس طی سالهای اخیر بهطور مداوم کاهش یافته و در سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۱۷۶ مورد جرم ناشی از نفرت و آزار علیه این جامعه ثبت شده است.
