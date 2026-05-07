به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «پدرو سانچز»، نخستوزیر اسپانیا، به «فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در پرونده فلسطین، به دلیل اقدامات شجاعانهاش در تهیه گزارشهایی دربارهٔ نسلشکی مردم فلسطین از سوی ارتش اسرائیل در نواره غزه، نشان افتخار اهدا کرد.
«پدرو سانچز»، درباره این دیدار نوشت:
مسئولیت عمومی، مستلزم یک وظیفه اخلاقی است: اینکه از کنار واقعیتها بیتفاوت نگذریم و چشم بر آنها نبندیم.
باعث افتخار است که نشان شایستگی مدنی را به صدایی اعطا میکنم که وجدان جهان را زنده نگه میدارد: «فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمینهای اشغالی فلسطین
«آلبانیز» به توییت «سانچز» نوشت:
از شما، رئیسجمهور، برای این قدردانی سپاسگزارم؛ برای دفاع از اروپایی که به مردمش تعلق دارد، در چارچوب احترام به حقوق بینالملل، نه فراتر از آن و نه در تقابل با آن. و برای «همبستگی» که جوهرهٔ حیاتیِ خانوادهٔ انسانی است.
فلسطین آزاد باد
و ما نیز در کنار آن...
