ساکنین روستای شیعه‌نشین حیدر در جاغوری غزنی افغانستان یک مدرسه ساختند

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
ساکنین محلی روستای شیعه‌نشین «حیدر» در شهر جاغوری استان غزنی افغانستان با هزینه شخصی یک مدرسه‌ی پسرانه به نام «شهدای حیدر» را به گونه استاندارد تأسیس کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنین محلی روستای شیعه‌نشین «حیدر» در شهر جاغوری استان غزنی افغانستان با همکاری و هزینه شخصی خود یک مدرسه‌ی پسرانه به نام «شهدای حیدر» را به گونه استاندارد ساخته‌اند.

دفتر رسانه‌های ریاست آموزش و پرورش غزنی افغانستان اعلام کرده است که این مدرسه در زمینی به مساحت دو جریب در دو طبقه تأسیس شده است.

به گفته این دفتر، در ساختمان مدرسه‌ی شهدای حیدر ۱۲ کلاس درسی، اتاق‌های اداری، یک کتاب‌خانه بزرگ و همچنان سیستم منظم آب و برق در نظر گرفته شده است تا زمینه مناسب برای آموزش دانش‌آموزان فراهم شود.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، هزینه ساخت این مدرسه حدود شش میلیون افغانی بوده که به طور کامل از سوی ساکنین محل، به‌ویژه مردم روستای شیعه‌نشین حیدر، پرداخت شده است.

ساکنین محل می‌گویند که ساخت این مدرسه با هدف فراهم‌سازی محیط بهتر آموزشی برای فرزندان منطقه انجام شده و نشان‌دهنده توجه و تعهد جامعه محلی به آموزش و آینده نسل جوان است.

  • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
    این طالبان ازمردم شعیه خوشش نمیاد چون درس نخوانده ایران به طلبان درسی بده پرچم افغانستان فرقی نکندسفیدنیست هم چاه نفت داره دستگاه بزاره تامردم بنزین ارزان استفاده کند ودختران مدرسه برود
    پاسخ