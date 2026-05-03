هلند »لکه ننگ اروپا« در برخورد با مسلمانان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «رِنه رومِر»، نویسنده و فعال هلندی، در یادداشتی در وبسایت هلندی «بیاِناِنفارآ» (BNNVARA)، با انتقاد شدید از وضعیت اجتماعی و سیاسی در هلند، این کشور را از منظر برخورد با مسلمانان «لکه ننگ اروپا» توصیف کرده است.
هشدار درباره تکرار تاریخ
رومر در ابتدای این یادداشت با اشاره به تجربه تاریخی جنگ جهانی دوم، هشدار میدهد که اگر فجایع آن دوران در اروپا تکرار شود، اینبار نه یهودیان، بلکه مسلمانان اروپایی قربانی خواهند بود. او این ارزیابی را مبتنی بر روندهای فعلی در جامعه و سیاست اروپا میداند.
روایت یک تجربه رسانهای جنجالی
این نویسنده با اشاره به تجربهای مربوط به حدود ۲۰ سال پیش، مینویسد که در قالب فعالیت حرفهای خود، سفرهایی برای گروهی از شهروندان دوتابعیتی به مراکز «نیروی هوایی سلطنتی هلند» ترتیب داده بود. در یکی از این برنامهها، حدود ۶۰ شهروند هلندی با ریشه مراکشی از پایگاههای هوایی «فولکِل» (Volkel)، «خیلزه-راین» (Gilze-Rijen) و «آیندهوون» (Eindhoven) بازدید کردند.
به گفته وی، یک عکاس خبرگزاری هلندی ANP تصاویری از این بازدید ثبت کرد که یکی از آنها—تصویر زنی مراکشی با حجاب در کنار یک موشک «استینگر»—در صفحه اول روزنامه «دِ تلِگراف» منتشر شد. رومر معتقد است انتخاب این تصویر با هدف دامنزدن به شکافهای اجتماعی صورت گرفت و در پی آن، موجی از پیامهای نفرتپراکن و ضد مسلمانان بهسوی کارفرمای او در وزارت دفاع سرازیر شد.
نمونهای دیگر از نفرت اجتماعی
رومر در ادامه به نمونهای جدیدتر اشاره میکند: کارزار شهری در شهر «رِیسوِیک» (رایسوایک، شهری در هلند) با شعار «از رایسوایک، شهر مسابقه نسازید». در یکی از پوسترهای این کمپین، تصویر زنی محجبه منتشر شد که به گفته مقامات شهری، پس از آن با «سیلی از پیامهای نژادپرستانه و حتی آرزوهای مرگ» مواجه شد.
تبعیض در زندگی روزمره
این نویسنده همچنین تجربهای شخصی را نقل میکند و میگوید دختر یکی از دوستان ایرانیاش سالها پیش با ناراحتی به خانه بازگشت، زیرا والدین هلندیِ یکی از همکلاسیهایش اجازه نداده بودند فرزندشان «به خانه یک مسلمان برود». به گفته رومر، اینگونه رفتارها برای بسیاری از مسلمانان در هلند امری آشناست.
آمارهایی که گزارشها را تأیید میکند
رومر برای تقویت استدلال خود به دادههای آماری نیز اشاره میکند. بر اساس یک پژوهش اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸، مسلمانان ساکن هلند با ریشههای شمال آفریقا و ترکیه بیش از همتایان خود در دیگر کشورهای اروپایی احساس تبعیض داشتهاند. در مطالعهای مشابه در سال ۲۰۲۴ نیز، اگرچه هلند در ظاهر در سطح متوسط قرار گرفته، اما بهدلیل عدم حضور برخی گروههای آماری، این نتیجهگیری بهطور کامل منعکسکننده واقعیت نیست. او تأکید میکند که مسلمانان شمال آفریقایی در هلند همچنان بیش از سایر کشورها احساس تبعیض دارند.
اسلامهراسی در ساختار سیاسی
در بخش دیگری از این یادداشت، به فضای سیاسی هلند پرداخته شده است. رومر نوشت که از مجموع ۱۵۰ نماینده پارلمان این کشور، ۴۹ نفر عضو احزابی هستند که مواضع ضد مسلمانان در آنها بهطور آشکار دیده میشود. به گفته وی، ۲۲ نماینده دیگر نیز به احزابی تعلق دارند که با چنین جریانهایی همکاری میکنند و حتی برخی اعضای آنها اظهاراتی خصمانه علیه مسلمانان مطرح میکنند. همچنین ۱۸ نماینده دیگر به احزابی وابستهاند که در گذشته با جریانهای ضد مسلمان همکاری داشتهاند.
تناقض در مواجهه با نفرتپراکنی
رومر در پایان، با اشاره به فرا رسیدن چهارم ماه می—روز یادبود قربانیان جنگ جهانی دوم در هلند—مینویسد که هرچند توجه گستردهای به خطر یهودستیزی وجود دارد و تمامی جریانهای سیاسی آن را محکوم میکنند، اما در مقابل، به اسلامهراسی توجه کافی نمیشود. وی این وضعیت را نشانهای از یک تناقض جدی در رویکردهای سیاسی و اجتماعی میداند.
این نویسنده در جمعبندی تأکید میکند که روندهای کنونی در اروپا، بهویژه در هلند، نشان میدهد که در صورت تکرار فجایع تاریخی، اینبار مسلمانان ممکن است در معرض بیشترین خطر قرار گیرند.
