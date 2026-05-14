انتقاد شاهزاده هری از ویرانی غزه و لبنان؛ هشدار درباره افزایش دین‌هراسی

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۲
کد مطلب: 1814344
شاهزاده هری، در مقاله‌ای در مجله بریتانیایی «نیواستیتسمن» نسبت به افزایش یهودستیزی و اسلام‌هراسی در بریتانیا هشدار داد و با اشاره به ویرانی‌های گسترده در غزه و لبنان، رفتار برخی دولت‌ها را «بدون پاسخگویی و برانگیزاننده پرسش‌های جدی درباره حقوق بین‌الملل بشردوستانه» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  شاهزاده هری پسر کوچک چارلز سوم، پادشاه بریتانیا و دایانا در یادداشتی از نگرانی خود نسبت به افزایش شکاف‌های اجتماعی در بریتانیا سخن گفت و تأکید کرد که تصاویر ویرانی در غزه، لبنان و دیگر مناطق خاورمیانه احساسات بسیاری از مردم جهان را جریحه‌دار کرده است. او گفت حجم بالای تلفات و تخریب‌ها موجب نگرانی عمیق و موجه در افکار عمومی شده است.

وی در عین حال هشدار داد که اعتراض به سیاست‌های دولت‌ها نباید به نفرت علیه پیروان یک دین یا یک ملت تبدیل شود. هری با اشاره به افزایش موارد یهودستیزی در بریتانیا گفت خانواده‌ها و اعضای جامعه یهودی در برخی مناطق احساس ناامنی می‌کنند و این موضوع نگران‌کننده است. وی همچنین تأکید کرد که اسلام‌هراسی و دیگر اشکال نژادپرستی نیز باید با همان جدیت مورد مقابله قرار گیرد.

دوک ساسکس همچنین تصریح کرد که در نظام‌های دموکراتیک، نقد رفتار دولت‌ها ـ به‌ویژه زمانی که اقدامات آنها پرسش‌هایی درباره رعایت حقوق بین‌الملل انسانی ایجاد می‌کند ـ امری مشروع و ضروری است. او افزود مسئولیت اقدامات دولت‌ها متوجه مردم یک کشور یا یک دین نیست.

شاهزاده هری در پایان تأکید کرد که سکوت در برابر بی‌عدالتی به معنای بی‌طرفی نیست و می‌تواند به گسترش افراط‌گرایی و نفرت دامن بزند. او از جامعه جهانی خواست ضمن محکوم کردن تلفات گسترده غیرنظامیان، همزمان با یهودستیزی، اسلام‌هراسی و هرگونه نفرت مذهبی و نژادی مقابله کند.

