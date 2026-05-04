موزه »تاریخ اسلام« در قزاقستان افتتاح شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ موزه «تاریخ اسلام در سرزمین قزاق» در ساختمان اداره دینی مسلمانان قزاقستان در شهر آستانه (Astana) افتتاح شد.
به گزارش رسانههای محلی، این اقدام به دستور مفتی اعظم قزاقستان، نوریزبای حاجی تاغاناولی (Nauryzbay Kazhy Taganuly)، و با هدف احیای میراث دینی و تاریخی اسلام در این کشور صورت گرفته است.
در مراسم افتتاحیه این موزه، جمعی از مقامات از جمله رئیس اداره دینی مسلمانان قزاقستان، نمایندگان سنای و مجلس این کشور، شخصیتهای فرهنگی و اعضای شورای علما و شورای کارشناسان این نهاد حضور داشتند.
مفتی اعظم قزاقستان در این مراسم با اشاره به اهمیت این اقدام، افتتاح این موزه را گامی ارزشمند در راستای احیای میراث معنوی، ارزشهای دینی و حافظه تاریخی مردم دانست و تأکید کرد که گردآوری آثار مقدس و نسخههای خطی نادر مربوط به دورههای مختلف تمدن اسلامی، اهمیت ویژهای برای حیات معنوی جامعه دارد.
وی افزود که این موزه نهتنها بازتابدهنده گذشته است، بلکه میتواند بهعنوان مرکزی برای انتقال تجربیات تاریخی و الهامبخشی به نسلهای آینده عمل کند. به گفته او، تاریخ مردم قزاق پیوندی عمیق با اسلام دارد و دوره شکوفایی معنوی این سرزمین، بهویژه از زمان حکومت قراخانیان، نمونهای روشن از این پیوند است؛ دورانی که اسلام بهعنوان دین رسمی پذیرفته شد و ساخت مساجد، مدارس دینی و توسعه علم و آموزش رونق گرفت.
در ادامه این مراسم، تورعلی قادر (Toreali Kydyr)، رئیس مؤسسه تحقیقات علمی اسلامی، نیز با اهدای مجموعهای از آثار تاریخی ارزشمند به این موزه، بر اهمیت حفظ و معرفی میراث اسلامی تأکید کرد. در این موزه، آثاری درباره ورود اسلام به سرزمین قزاق، روند تاریخی گسترش آن، پیوند با فرهنگ بومی، میراث علمای دینی و مجموعهای از نسخههای خطی و اشیای ارزشمند مذهبی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
