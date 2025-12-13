مرکز تمدن اسلامی در تاشکند؛ پروژه فرهنگی بزرگ ازبکستان برای بازخوانی میراث اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز تمدن اسلامی ازبکستان به‌عنوان یک پروژه گسترده فرهنگی و آموزشی، با هدف بازتعریف جایگاه میراث اسلامی در تاریخ جهان و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی این کشور برای نسل‌های آینده راه‌اندازی شده است. شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی به معرفی ابعاد مختلف این مجموعه پرداخته است.

ایده تأسیس این مرکز نخستین‌بار در سال ۲۰۱۷ از سوی شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، در سخنرانی وی در سازمان ملل متحد مطرح شد. او در آن زمان هدف پروژه را معرفی چهره‌ای انسانی، صلح‌محور و فرهنگی از اسلام به جامعه جهانی عنوان کرد.

این مجموعه فرهنگی در منطقه «حَست‌امام» تاشکند، که از آن به‌عنوان قلب معنوی پایتخت ازبکستان یاد می‌شود، احداث شده است. گنبد ۶۵ متری و چهار ورودی اصلی آن نماد وحدت مناطق مختلف کشور هستند. در مرکز این مجموعه، تالار قرآن قرار دارد که نسخه خطی مشهور قرآن منسوب به قرن هفتم میلادی، معروف به «مصحف عثمان»، در آن نگهداری می‌شود؛ اثری که در فهرست حافظه جهانی یونسکو ثبت شده است.

نمایشگاه‌های این مرکز با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، سیر تاریخی فرهنگ منطقه را از دوران پیش از اسلام تا دوره معاصر و «ازبکستان نوین» به‌صورت زمانی روایت می‌کنند.

مرکز تمدن اسلامی، مجموعه‌ای از فضاهای علمی، هنری و آموزشی را در خود جای داده است؛ از جمله کتابخانه‌ای با حدود ۲۰۰ هزار جلد کتاب، مدرسه خوشنویسی، کارگاه‌های صنایع‌دستی، آزمایشگاه مرمت آثار تاریخی و نخستین موزه ویژه کودکان در ازبکستان. همچنین دفاتر نهادهای بین‌المللی فرهنگی و پژوهشی از جمله آیسسکو و مراکز مطالعاتی معتبر در این مجموعه مستقر هستند.

یکی از مأموریت‌های اصلی این مرکز، بازگرداندن آثار تاریخی ازبکستان از خارج از کشور است. در نتیجه همکاری با پژوهشگران، مجموعه‌داران و نهادهای فرهنگی، بیش از دو هزار نسخه خطی و اثر تاریخی به ازبکستان منتقل شده است.

مسئولان این مرکز تأکید دارند که محتوای موزه به‌صورت مستمر به‌روزرسانی خواهد شد تا این مجموعه به فضایی پویا برای گفت‌وگوی میان گذشته و حال و بستری برای تعامل فرهنگی بین‌المللی تبدیل شود.

**************

پایان پیام/ 345