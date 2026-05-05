به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در واشنگتن، تنش بین آمریکا و انگلیس بر سر جنگ متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران به اوج خود رسید. «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا، با واکنش شدید و انتقادات صریح «راشل ریوز» وزیر دارایی انگلیس روبه‌رو شد.

وزیر دارایی دولت لندن که برای نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفته بود، در تاریخ ۱۵ آوریل به شبکه خبری سی‌.ان‌.بی‌.سی گفت که اهداف جنگ آمریکایی - صهیونی علیه ایران «هرگز روشن نبوده است.»

روزنامه فایننشال تایمز در این رابطه گزارش داد، ریوز این دیدگاه را ابراز کرد که «متقاعد نشده است که اوضاع کنونی نسبت به چند هفته پیش در شرایط امن‌تری به سر می‌برد» و همین موضوع انتقاد شدید وزیر خزانه‌داری آمریکا را برانگیخت.

بر اساس گزارش‌ها، ملاقات بعدی این دو وزیر در همان روز به صحنه‌ای از برخورد شدید و تنش‌های لفظی تبدیل شد. به گفته افراد مطلع، وقتی این دو مقام بعدا در همان روز با یکدیگر ملاقات کردند، بسنت به دلیل این اظهارات، ریوز را به شدت مورد سرزنش قرار داد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا با ادعای فراوان اصرار داشت که به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، جهان «امن‌تر» شده است و حتی این ادعا را مطرح کرد که تهران قصد انجام حمله اتمی به لندن را داشته باشد!

وزیر دارایی انگلیس هم با خشم و عصبانیت پاسخ او را داد و به بسنت گفت که برای او و آمریکا کار نمی‌کند و از لحنی که با او صحبت کرده بود، خوشش نیامده است. این مقام انگلیسی همچنین بر استدلال خود درباره جنگ علیه ایران تاکید کرد که این جنگ فاقد اهداف روشن است و لزوما جهان را امن‌تر نکرده است.

بسنت در گفت‌وگو با رسانه‌های انگلیسی ادعا کرد که جنگ علیه ایران ارزشش را داشته که اوضاع اقتصادی کمی دچار تنش شود. او گفت: «نمی‌دانم اگر یک سلاح هسته‌ای به لندن اصابت کند، ضربه به تولید ناخالص داخلی جهان چقدر خواهد بود؟»

یکی از مقامات انگلیسی نیز در ارتباط با جنجال و تنش پیش آمده بین وزیر خزانه‌داری آمریکا و راشل ریوز گفت: «وزیر دارایی انگلیس درباره اشتباهات جنگ و هزینه اقتصادی آن صریح بوده است.»

این اختلاف‌نظر نه تنها تضاد دیدگاه‌های سیاسی و امنیتی دو کشور را آشکار کرد، بلکه نشان‌دهنده نگرانی لندن از پیامدهای اقتصادی تنش‌آفرینی‌های آمریکا بود؛ پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی انگلیس کاهش یافته و افزایش قیمت انرژی نیز بر فشارها افزوده است. این بحران دیپلماتیک، شاخصی از شکاف عمیق سیاستی میان واشنگتن و لندن در قبال ایران و تبعات تحرکات جنگ‌طلبانه واشنگتن و تل‌آویو است.

ایران پس از آغاز جنگ غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۹ اسفند ۱۴۰۴، اعلام کرد که تردد از تنگه هرمز برای کشتی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها ممنوع و برای کشتی‌های تجاری دیگر کشورها مشروط به هماهنگی کامل با مقامات ایران خواهد بود. بسته شدن تنگه هرمز شوک بی‌سابقه‌ای به بازارهای جهانی انرژی و مالی وارد کرده و موجب افزایش قیمت سوخت در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای اروپایی شده است.

دولت ترامپ در زمان جنگ تلاش کرد با اظهارات متناقض و دادن وعده‌هایی قیمت‌ها را در بازار انرژی کنترل کند، اما به گفته کارشناسان، کاخ سفید راهبرد مشخصی برای کنترل پیامدهای ناشی از بسته شدن تنگه هرمز نداشته است. از همین رو، تاثیر این اظهارات بر بازارها آنی بود.

با این حال، ایران پس از برقراری آتش‌بس دو هفته‌ای با آمریکا با بازگشایی مشروط تنگه هرمز موافقت کرد اما پس از اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در نقض آتش‌بس در رابطه با لبنان و درخواست‌های زیاده‌خواهانه که متعاقبا دور اول مذاکرات در ۲۳ فروردین در اسلام‌آباد بی‌نتیجه ماند، اقدام به محاصره دریایی ایران کرد و در واکنش ایران نیز وضعیت تنگه هرمز را به دلیل بدعهدی طرف مقابل به حالت قبل بازگرداند.

نیروهای ایرانی ضمن اعمال قانون بر کشتی‌هایی که قصد عبور غیرمجاز از این آب‌راه را دارند، از روز دوشنبه به تحرکات متجاوزانه نیروی دریایی ایالات متحده در آب‌های منطقه پاسخ می‌دهند. در همین رابطه وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که «پروژه آزادی» آمریکا در تنگه هرمز، در حقیقت «پروژه بن‌بست» است.

............................

پایان پیام/ 167