به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط رسانه ای حزب الله به مناسبت سالگرد شهدای مطبوعات، بیانیه‌ای صادر شد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:

خاطره شهدای خبرنگار و مطبوعات در این سال است و خون روزنامه نگاران و متخصصان رسانه ای همزمان ما هنوز در حال خشک شدن است، خون خیانت صهیونیست ها با خونسردی، در حالی که آنها مأموریت بلندپروازانه خود را در انتقال حقیقت جنایت این دشمن انجام می دادند که عاری از همه ارزش های انسانی است.

شهدای خبرنگار در امتداد فضا و تاریخ لبنان، تصویر میهن واقعی را ترسیم کردند؛ میهن حاکمیت، وحدت و بردباری، و شجاعانه پایه های آزادی و استقلال را گذاشتند و شاهد حقیقت و عدالت بودند. آنها به خاطر لبنان، کل لبنان، به خاطر حاکمیت، غرور و عزتش، با اشغال در تمام اشکال آن، به شهادت رسیدند و قلم را به سلاحی مرگبار تبدیل کردند و کلمه سکوی مقاومت در برابر بی عدالتی و تجاوز است.

به شهدای کلمه، صدا و تصویر و شرکای نبرد برای دفاع از انسان و کرامت و میهن ما، لبنان، در مواجهه با ماشین کشتار صهیونیستی، به دنبال کردن پیام ملی که برای آن برخاستند، و الهام بخشیدن به اصول و ارزش های آنها در ترویج گفتگو، تحمل و تحکیم مفاهیم صمیمیت و عشق در میان مردم همان کشور هستیم، درود می فرستیم.

ما همچنین تأیید می کنیم که این سالگرد باید انگیزه ای برای تقویت پیوندهای وحدت ملی، رد تمام اشکال تکه تکه شدن و فتنه باشد و در برابر دشمنان حقیقت، آزادی و انسان متحد شود.

