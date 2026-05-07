به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل شامگاه چهارشنبه با حمله به منطقه ضاحیه جنوبی بیروت، فرمانده نیروی رضوان وابسته به حزب‌الله لبنان را هدف ترور قرار داد. موضوعی که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل و «یسرائیل کاتس» وزیر دفاع این رژیم اعلام کردند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند که مقام‌های اسرائیلی، شهادت «مالک بلوط» فرمانده نیروی رضوان حزب‌الله را تأیید کردند و این موضوع را به آمریکایی‌ها اطلاع داده‌اند، در حالی که حزب‌الله تاکنون واکنشی رسمی به این خبر نشان نداده است.

شبکه ۱۴ اسرائیل اعلام کرد: نیروهای ما موفق شدند که مالک بلوط فرمانده نیروی رضوان به همراه چند فرد مسلح دیگر را از بین ببرند.

همچنین سازمان رادیو و تلویزیون رسمی اسرائیل به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که عملیات ترور با هماهنگی ایالات متحده آمریکا انجام شده است.

جزئیات عملیات

روزنامه «یسرائیل هیوم» در شرح جزئیات این عملیات نوشت که یک ناوچه اسرائیلی، سه موشک به آپارتمانی در ساختمانی واقع در منطقه حاره حریک در ضاحیه جنوبی بیروت شلیک کرده است.

در مقابل، رادیوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که این حمله توسط جنگنده‌های اسرائیلی انجام شده و معاون مالک بلوط در محل حمله حضور نداشته و شهید نشده است.

شبکه ۱۳ اسرائیل نیز گزارش داد که تل‌آویو پس از این حمله خود را برای احتمال تشدید تنش در جبهه شمالی اسرائیل، آماده می‌کند. همچنین یک منبع اسرائیلی گفته است که در صورت فراهم شدن فرصت‌های دیگر برای اجرای عملیات ترور، اسرائیل در هر مکانی اقدام خواهد کرد.

نتانیاهو نیز اظهار داشت که وعده تأمین امنیت ساکنان مناطق شمالی اسرائیل را داده بودم و این همان راه تحقق آن است. دست بلند اسرائیل به هر دشمنی، خواهد رسید.

او مدعی شد نیروهای رضوان حزب‌الله مسئول حملات موشکی به شهرک‌های اسرائیلی و آسیب رساندن به نظامیان اسرائیلی هستند. وی تأکید کرد که همراه با وزیر دفاع اسرائیل، دستور حمله به فرمانده این نیرو را برای خنثی کردن برنامه‌های او صادر کرده است.

سه پیام در پسِ حمله

«مازن ابراهیم» مدیر دفتر شبکه الجزیره در بیروت، معتقد است که این حمله حامل سه پیام درهم‌تنیده است. پیام نخست، مربوط به ماهیت و اهمیت نظامی فرد هدف قرارگرفته، پیام دوم، تغییر ساختار فعالیت نیروی رضوان به شیوه غیرمتمرکز و پیام سوم، ارتباط این عملیات با روند مذاکرات لبنان و همچنین گفت‌وگوهای ایران و آمریکا، می‌باشد

او توضیح داد که مالک بلوط از فرماندهان تاریخی یا چهره‌های برجسته نظامی حزب‌الله محسوب نمی‌شود، بلکه طی ماه‌های گذشته به‌تدریج ارتقا یافته و به جایگاه کنونی رسیده است.

ابراهیم افزود که نیروی رضوان از تجربه حملات پی‌درپی اسرائیل درس گرفته و اکنون به شکل غیرمتمرکز فعالیت می‌کند؛ به‌طوری که این نیرو توسط یک فرد اداره نمی‌شود، بلکه واحدها و گروه‌های رزمی جداگانه عملیات‌های خود را در جنوب لبنان اجرا می‌کنند.

وی در پایان گفت اسرائیل تلاش می‌کند نقش و جایگاه این فرمانده را بزرگنمایی کرده و او را به‌عنوان شکار بزرگ معرفی کند تا نشان دهد بنیامین نتانیاهو همچنان توان هدف قرار دادن چهره‌های مهم حزب‌الله را پیش از هرگونه توافق آتش‌بس دارد.

