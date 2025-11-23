کارنامه جهادی هیثم علی طباطبایی، فرمانده نیروی رضوان که هدف حمله اسرائیل قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه شب طی حمله هوایی به یک آپارتمان در منطقه حاره حریک، حومه جنوبی بیروت، هیثم علی طباطبایی، از فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان را هدف قرار داد. رسانه‌های لبنان وی را نفر دوم فرماندهی حزب‌الله معرفی کرده‌اند.

هیثم علی طباطبایی در سال ۱۹۶۸ در شهر بیروت و در خانواده‌ای با پدر ایرانی و مادر لبنانی متولد شد.

فرماندهی نیروی رضوان

وی فرمانده نیروی ویژه رضوان حزب‌الله بود و رهبری این نیرو را در عملیات‌های ویژه در طول جنگ‌های سوریه و یمن بر عهده داشت.

پس از حذف برخی رهبران ارشد حزب‌الله در عملیات «تیرهای شمال»، طباطبایی به عنوان فرمانده عملیات این جنبش منصوب شد و نقش مهمی در ساماندهی فعالیت‌های نظامی حزب‌الله ایفا کرد.

جایزه آمریکا برای دستگیری

ایالات متحده آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری وی شود، جایزه‌ای به ارزش ۵ میلیون دلار تعیین کرده بود.

........

پایان پیام/