به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل در اعترافی کمسابقه تأیید کردند که سامانههای دفاعی این رژیم در برابر پهپادهای انتحاری حزبالله عملاً ناتوان است، این موضوع پس از حمله حزبالله به گردان زرهی ارتش اسرائیل و تلفات قابل توجه، مطرح شده است.
شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که ارتش این رژیم در پی ناکامی در رهگیری پهپادهای انتحاری مجهز به فیبر نوری حزبالله در جنوب لبنان، ناچار به برگزاری جلسهای فوقالعاده برای بررسی این تهدید شده است؛ تهدیدی که به اذعان منابع نظامی، به بحرانی روزانه و فرسایشی برای نیروهای نظامی مستقر در جنوب لبنان تبدیل شده و توان عملیاتی ارتش را به چالش کشیده است.
بر اساس این گزارش، این موضوع در نشست اخیر فرماندهی ارشد ارتش در پایگاه «رامات داوید» به صورت اضطراری و همراه با اعتراف به ضعف ساختاری سامانههای پدافندی این رژیم مورد بررسی قرار گرفت و فرماندهان ارشد حاضر در این جلسه نسبت به ناتوانی ارتش در مهار این پهپادها هشدار دادهاند.
شبکه هفت به نقل از یک فرمانده نظامی گزارش داد که وی در این نشست با اذعان به ناتوانی ارتش اسرائیل در مقابله با این تهدید گفته است که پهپادها یک چالش عملیاتی جدی و قابل توجه برای ارتش شدهاند.
در همین حال، فرماندهان واحدهای رزمی ارتش اسرائیل که در جنوب لبنان مستقر هستند، از کمبود ابزارهای دفاعی و ناکارآمدی سامانههای پدافندی موجود ابراز ناامیدی شدید کردهاند.
یکی از فرماندهان حاضر در میدان نبرد تصریح کرده است: اقدامی در این مورد نمیتوان انجام داد. وی افزود که تنها دستورالعمل رسمی برای نیروها این است: هوشیار باشید و اگر پهپادی را مشاهده کردید، با سلاحهای انفرادی به آن شلیک کنید.
در پی این ناتوانی، برخی واحدهای ارتش اسرائیل اقدام به نصب تور بر روی تیرکها، خانهها و پنجرهها تا شاید پهپادهای انتحاری در آن گیر کنند و به هدف نرسند. یکی از افسران حاضر در جنوب لبنان این اقدام را به سخره گرفته و گفته است: این ابتکار در میدان نبرد و به دلیل شکافهای جدی در توان دفاعی ارتش شکل گرفته است.
طبق گزارش شبکه هفت، حتی «تومر بار»، فرمانده نیروی هوایی ارتش حدود شش ماه پیش از سوی ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، به دلیل ناتوانی در مقابله با تهدید این پهپادها توبیخ شده است.
این اعتراف در حالی صورت میگیرد که اصابت یک پهپاد انتحاری حزبالله در جریان عملیات روز دوشنبه در جنوب لبنان به زخمی شدن شدید دو نظامی صهیونیستی منجر شده است.
روزنامه عبری «معاریو» نیز پیشتر فاش کرده بود که حزبالله در عملیاتهای اخیر از صدها پهپاد هدایتشونده با فیبر نوری استفاده کرده است؛ پهپادهایی که برخلاف مدلهای رایج، به سیستمهای بیسیم یا ماهوارهای وابسته نیستند و از طریق کابلهای فیبر نوری مستقیماً به اپراتور متصل میشوند. این موضوع عملا برتری جنگ الکترونیک ارتش اسرائیل را به چالش کشیده است.
طبق ارزیابیهای امنیتی اسرائیل، حزبالله در جریان عملیات زمینی، همزمان با شلیک خمپاره و موشکهای ضدتانک، صدها پهپاد انتحاری را فعال کرده است؛ اقدامی که معاریو آن را بخشی از استراتژی حزبالله برای جلوگیری از پیشروی نیروهای اشغالگر و ناکام گذاشتن آنها در میدان نبرد توصیف کرده است. این استراتژی بر نبرد از راه دور و پرهیز از رویارویی مستقیم تکیه دارد.
معاریو نوشته است که در ابتدا تصور میشد برد این پهپادها بیش از دو کیلومتر نیست، اما در جریان نبردها مشخص شد که برد آنها به بیش از ده کیلومتر میرسد؛ تحولی که یادآور نسل نخست موشکهای ضدتانک هدایتشونده با سیم است.
