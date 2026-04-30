به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود برتری هوایی گسترده ارتش اسرائیل در نبردهای جاری علیه حزبالله در جنوب لبنان، نیروهای زمینی این رژیم با کابوسی غیرمنتظره روبهرو شدهاند که تاکنون راهحلی برای آن نیافتهاند؛ پهپادهای کمهزینهای که با فیبر نوری هدایت میشوند و سامانههای دفاعی چندمیلیارددلاری اسرائیل در برابر آنها ناتوان ماندهاند.
براساس گزارش شبکه الجزیره، این سلاح جدید با مقاومت در برابر جنگ الکترونیک، سامانههای رصد اسرائیل را دچار اختلال کرده و معادلات میدانی را تغییر داده است تا جایی که به بزرگترین چالش ارتش اسرائیل در جنوب لبنان تبدیل شده و «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این رژیم را وادار کرده دستور مقابله با آن را صادر کند.
نتانیاهو شامگاه دوشنبه اذعان کرد که موشکها و پهپادهای حزبالله، دو تهدید اصلی برای اسرائیل هستند و از فرماندهان ارتش این رژیم خواست برای مقابله با آنها راهحلی بیابند.
ارتش اسرائیل به صورت روزانه از زخمی شدن نیروهایش، از جمله مواردی با جراحات شدید در پی انفجار این پهپادها در محل استقرار نیروهایش در جنوب لبنان خبر میدهد. همچنین اخیراً کشته شدن دستکم یک نظامی اسرائیلی در اثر انفجار یک پهپاد انتحاری حزبالله تأیید شده است.
این پهپادها چگونه کار میکنند و چه ویژگیهایی دارند؟
در حالی که اسرائیل قادر است پهپادهایی را که از ارتباطات بیسیم استفاده میکنند شناسایی کرده و با سامانههای جنگ الکترونیک مختل کند، این روشها در برابر پهپادهای جدید حزبالله که از طریق فیبر نوری هدایت میشوند کارایی ندارند.
ارتباط از طریق کابل فیبر نوری
بر اساس گزارش یک وبسایت اسرائیلی، این پهپادها از طریق یک رشته فیبر نوری بسیار نازک که به آنها متصل است هدایت میشوند. این کابل هنگام پرواز بهتدریج باز میشود و امکان انتقال همزمان فرمانها و تصاویر را بدون نیاز به امواج رادیویی فراهم میکند.
دقت و توان بالا
این نوع پهپادها معمولاً به GPS یا ارتباطات بیسیم نیاز ندارند، در نتیجه شناسایی آنها بسیار دشوار است. همچنین به دلیل پهنای باند بالای فیبر نوری، امکان ارسال تصاویر باکیفیت حتی در مناطق پیچیده مانند درهها یا میان ساختمانها فراهم است که دقت هدفگیری را افزایش میدهد.
برد و قدرت تخریب
طول کابل فیبر نوری بین ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر است، که به پهپاد اجازه میدهد اهداف دوردست را هدف قرار دهد. برخی از این پهپادها دارای سر جنگی بین ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم هستند و توانایی تخریب خودروهای زرهی را دارند.
بدون رد حرارتی یا راداری
این پهپادها از مواد سبک مانند فیبر شیشهای ساخته شدهاند و تقریباً هیچ رد حرارتی یا راداری ندارند. همچنین میتوانند از سامانه دفاع فعال «تروفی» که روی تانکهای مرکاوا نصب شده عبور کنند.
کارشناسان میگویند این نوع پهپادها نسخهای پیشرفته از نمونههایی هستند که در جنگ اوکراین استفاده شده، اما هدایت از طریق فیبر نوری نوآوری اصلی در نبرد جنوب لبنان است.
ابزاری ساده و ارزان
یک تحلیلگر نظامی اسرائیلی این فناوری را ساده و کمهزینه توصیف کرده و گفته است که بسیاری از تجهیزات آن در بازارهای غیرنظامی موجود است و با تغییرات محدود میتوان آن را به سلاحی مؤثر تبدیل کرد.
این پهپادها در ارتفاع پایین و با صدای بسیار کم پرواز میکنند و همین موضوع شناسایی آنها را دشوارتر میکند.
حادثه الطیبه؛ کشته و زخمی شدن نظامیان
کارایی مرگبار این فناوری در حملهای در منطقه الطیبه در جنوب لبنان بهخوبی نمایان شد؛ جایی که یک پهپاد انفجاری به یک واحد زرهی اسرائیل برخورد کرد و موجب کشته شدن یک نظامی اسرائیلی و زخمی شدن ۶ نفر دیگر شد.
هنگامی که بالگرد امداد ارتش اسرائیل برای انتقال مجروحان وارد منطقه شد، دو پهپاد دیگر به سمت آن حمله کردند که یکی از آنها در فاصلهای بسیار نزدیک منفجر شد. با ناکامی سامانههای جنگ الکترونیک، نیروهای زمینی ناچار شدند بهصورت مستقیم به سمت پهپادها شلیک کنند.
ناامیدی در میدان و نبود راهحل
ناتوانی در مقابله با این حملات باعث ناامیدی شدید در میان فرماندهان میدانی ارتش اسرائیل شده است. به گفته منابع نظامی، دستورالعملهای فعلی تنها به هوشیاری و شلیک مستقیم در صورت مشاهده پهپاد محدود میشود.
در نبود راهحل مؤثر، برخی یگانهای ارتش اسرائیل بهصورت خودجوش اقدام به ایجاد تدابیر ابتدایی مانند نصب توری و شبکه روی مواضع نظامی کردهاند تا شاید پهپادها پیش از انفجار متوقف شوند؛ اما این اقدامات نیز چندان کارآمد ارزیابی نشده است.
کارشناسان نظامی تأکید دارند که ارتش اسرائیل برای مقابله با این تهدید آماده نبوده و باید سالها پیش برای آن برنامهریزی میکرد.
چرا اکنون از این فناوری استفاده میشود؟
به گفته تحلیلگران، استفاده حزبالله از فیبر نوری پاسخی به موفقیت اسرائیل در مختل کردن پهپادهای بیسیم بوده است. این تغییر نشان میدهد که حزبالله بهصورت هدفمند و با تاکتیکهای پیشرفته عمل میکند.
این رویکرد همچنین با هدف کاهش توان شناسایی و کنترل نیروی هوایی اسرائیل از جمله از طریق هدف قرار دادن مراکز حساس اطلاعاتی و ابزارهای نظارتی، دنبال میشود.
در مجموع، این تحول نشاندهنده تغییر مهمی در ماهیت جنگ است؛ جایی که فناوریهای ساده و کمهزینه میتوانند موازنه قدرت را به چالش بکشند.
