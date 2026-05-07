به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بحثها و تحلیلهای مطرحشده در اسرائیل نشاندهنده سطح بالایی از نگرانی در نهادهای امنیتی این رژیم درباره روند جنگ در لبنان است؛ بهویژه پس از آنکه آنچه آتشبس بین اسرائیل و لبنان خوانده میشود، به جنگی فرسایشی و روزانه علیه ارتش اسرائیل در جنوب لبنان تبدیل شده است.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در حالی که در اسرائیل از محدودیتهای سیاسی و فشارهای آمریکا که مانع آغاز جنگی فراگیر یا اجرای ترورهای گسترده در عمق لبنان شده، بهعنوان یکی از عوامل شکست راهبرد تهاجمی تلآویو یاد میشود، موج انتقادها از ارتش، فرماندهان و مسئولان اسرائیل نیز رو به افزایش است؛ تا جایی که اکنون از ترک برداشتن ارتش اسرائیل در جبهه لبنان سخن گفته میشود.
نگرانی از برتری حزبالله در معادله میدانی
مقالهای که «الیشع بن کیمون» در روزنامه «یدیعوت آحارونوت» منتشر کرده، بازتابدهنده احساس فزایندهای در اسرائیل است مبنی بر اینکه شرایط راهبردی کنونی، بیش از اسرائیل به سود حزبالله عمل میکند و ارتش اسرائیل در چارچوب معادلهای میجنگد که بر آن تحمیل شده است.
این نویسنده معتقد است که شراکت با آمریکا به باری سنگین برای جبهه لبنان تبدیل شده؛ زیرا واشنگتن با توجه به محاسبات منطقهای و مذاکرات خود با ایران، محدودیتهایی بر اسرائیل تحمیل کرده و مانع استفاده کامل تلآویو از توان نظامی یا اجرای عملیات ترور در عمق لبنان شده است.
در این مقاله آمده است آنچه در جنوب لبنان جریان دارد دیگر آتشبس نیست، بلکه جنگ فرسایشی مبتنی بر بمبهای کنار جادهای، پهپادها و موشکهاست؛ در برابر آن نیز اسرائیل به بمبارانهای مستمر ادامه میدهد، بدون آنکه بتواند به پیروزی قاطعی دست یابد.
نویسنده اذعان میکند که حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان، به حزبالله حمایت سیاسی و مردمی بیشتری در داخل لبنان بخشیده و تصویر دفاع از کشور در برابر اشغالگری را برای این گروه تقویت کرده است.
پهپادهای حزبالله؛ چالش جدید ارتش اسرائیل
این مقاله همچنین به توسعه توان پهپادی حزبالله پرداخته و آن را یکی از مهمترین عوامل سردرگمی ارتش اسرائیل دانسته است؛ زیرا شناسایی و رهگیری این پهپادهای کمهزینه، دشوار است و آنها میتوانند نیروهای مستقر در جنوب لبنان را با دقت بیشتری هدف قرار دهند.
همچنین در این گزارش آمده است که شرایط فعلی بهطور غیرمستقیم نوعی حفاظت برای شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزبالله، ایجاد کرده؛ زیرا اسرائیل به دلیل فشارهای آمریکا از اجرای ترور در عمق لبنان خودداری میکند و این مسئله به حزبالله امکان میدهد نبرد را از محیطی امنتر مدیریت کند.
در جمعبندی مقاله نیز تأکید شده است نگرانیهای اسرائیل درباره فرسایش بازدارندگی و ناتوانی در دستیابی به پیروزی قاطع رو به افزایش است؛ بهویژه در شرایطی که جنگ فرسایشی روزانه ادامه دارد و جبهه لبنان به معادلات منطقهای میان ایران و لبنان، گره خورده است.
اعتراضها به توقف سامانه «شوعال»
در بحبوحه این انتقادها، تصمیم فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل برای غیرفعال کردن سامانه «شوعال» ـ سامانه فرماندهی و کنترل غیرنظامی ـ موج گستردهای از اعتراض در شهرکهای الجلیل و جولان ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش «یدیعوت آحارونوت»، سامانه «شوعال» ابزار اصلی مقامات محلی برای تعیین محل اصابت موشکها و هدایت نیروهای امداد و نجات است و توقف آن باعث ایجاد نوعی کوری عملیاتی در جریان حملات اخیر به شهرکهای شمالی اسرائیل، شده است.
گزارشها حاکی است که این تصمیم به دلیل نگرانیهای امنیتی و احتمال انتقال اطلاعات حساس به ایران یا حزبالله اتخاذ شده است؛ اطلاعاتی که میتواند به تحلیل دقت حملات و شناسایی نقاط ضعف اسرائیل کمک کند.
ارتش اسرائیل در حال فروپاشی است
«آوی اشکنازی» خبرنگار و تحلیلگر نظامی روزنامه «معاریو»، نیز اعلام کرد که ارتش اسرائیل بهآرامی و در سکوت در حال ترک برداشتن است.
او افزود: فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل از جایگاه افسران مسئول و ملی، عبور کرده و به افسرانی تبدیل شدهاند که در برابر تصمیمگیران سیاسی، بدون تعیین خطوط قرمز، تسلیم شدهاند.
اشکنازی خطاب به «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش اسرائیل، گفت: برای افکار عمومی داستانهای واهی درباره آزادی عمل ارتش در لبنان تعریف نکن. تو فقط پس از هفتهها توانستی مجوز ترور یک هدف تاکتیکی در ضاحیه جنوبی بیروت را بگیری.
او ادامه داد: این اتفاق پس از آن رخ داد که حزبالله توانست در جنوب لبنان به برتری هوایی دست یابد؛ آن هم با پهپادهایی که از «علیاکسپرس»، «آمازون» یا شرکتهای آسیای شرقی تهیه شدهاند.
اشکنازی همچنین یادآور شد که حزبالله دو پهپاد «هرمس» اسرائیل را که هرکدام میلیونها دلار ارزش دارند، سرنگون کرده است.
وی افزود: تنها یک روز پیش از آن نیز حزبالله تلاش کرده بود با موشک زمین به هوا، یک بالگرد جنگی اسرائیل را هدف قرار دهد.
او گفت که روز چهارشنبه نیز هشت نظامی اسرائیلی در چند حادثه ناشی از برخورد پهپادهای حزبالله با نیروهای ارتش اسرائیل، زخمی شدند.
به گفته این تحلیلگر، بخش لجستیک ارتش اسرائیل حتی مجبور شده تمام موجودی تورهای ماهیگیری و تور دروازههای فوتبال در اراضی اشغالی را برای محافظت از نیروهایش در لبنان در برابر تهدید پهپادها خریداری کند.
اشکنازی در پایان تأکید کرد که ارتش اسرائیل پس از نزدیک به سه سال جنگ فرسایشی، دچار خستگی شدید شده و نیروهای وظیفه، فرسوده و از پا افتادهاند.
بحران روحی در ارتش اسرائیل
در همین حال، اتهامهایی نیز علیه ارتش اسرائیل مطرح شده مبنی بر اینکه آمار واقعی نظامیانی را که به دلیل مشکلات روانی از خدمت کنار گذاشته شدهاند، منتشر نمیکند.
روزنامه «هاآرتص» گزارش داد منابعی در بخش سلامت روان ارتش اسرائیل، اذعان کردهاند که به دلیل گستردگی این پدیده، تمایلی به انتشار آمارها وجود ندارد؛ زیرا بیم آن میرود این اطلاعات بر روحیه عمومی جامعه اسرائیل تأثیر منفی بگذارد.
بر اساس این گزارش، تلاش آشکاری در ارتش اسرائیل برای جلوگیری از بحث علنی درباره ابعاد بحران روانی نظامیان این رژیم، وجود دارد.
