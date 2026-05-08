شهید نصرالله، الگوی حاکمیت ولایی را فراتر از مرزهای مذهب تبیین کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «نقش شهید سید حسن نصرالله در تبیین و معرفی الگوی حاکمیت ولایی» با حضور پژوهشگران و اساتید دانشگاه برگزار شد.

این نشست، بخشی از مجموعه برنامه‌های علمی کنگره امناءالرسل است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، برگزاری دست‌کم ۱۵۰ نشست علمی در داخل و خارج از کشور در قالب آن پیش‌بینی شده است. این نشست‌ها در سطح بین‌المللی و در چهار قاره جهان برگزار خواهد شد و طراحی و اجرای آن‌ها با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور انجام می‌گیرد.

در این چارچوب، موضوعات و محورهای نشست‌ها متناسب با اقتضائات منطقه‌ای انتخاب شده و از کارشناسان و پژوهشگران شناخته‌شده داخلی و بین‌المللی برای حضور و ارائه دیدگاه‌های تخصصی دعوت می‌شود. همچنین اجرای این برنامه‌ها با همکاری نهادهای مختلف از جمله وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دیگر مجامع و نهادهای فعال در عرصه بین‌الملل صورت می‌گیرد.

تأکید دبیر نشست بر جایگاه فرامنطقه‌ای شهید نصرالله

در ابتدای این نشست، دکتر حسن عبدی‌پور، دبیر نشست، با اشاره به اهداف علمی این برنامه‌ها گفت: برگزاری نشست‌های علمی در چارچوب کنگره امناءالرسل با هدف ارتقای کیفیت مباحث علمی، ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای علمی و فرهنگی، تقویت پشتیبانی رسانه‌ای و افزایش اثرگذاری داخلی و بین‌المللی این رویدادها برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به جایگاه فرامنطقه‌ای و بین‌المللی شهید سید حسن نصرالله افزود: شخصیت این رهبر برجسته جهان اسلام و گستره مخاطبان و علاقه‌مندان او در کشورهای مختلف، فرصت مهمی برای بررسی و معرفی ابعاد کمتر شناخته‌شده شخصیت، اندیشه و منظومه فکری ایشان در حوزه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده است.

تبیین الگوی حاکمیت ولایی؛ محور اصلی نشست

دبیر این نشست با اشاره به موضوع اصلی نشست اظهار کرد: یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی معاصر جهان اسلام، موضوع "الگوی حاکمیت ولایی" است که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این الگو بر پیوند میان رهبری دینی، هدایت معنوی جامعه و اداره سیاسی آن بر اساس ارزش‌های اسلامی تأکید دارد.

به گفته وی، در این چارچوب مفهوم ولایت تنها به معنای قدرت سیاسی نیست، بلکه مسئولیتی برای هدایت، اصلاح، حمایت و پاسداری از جامعه به شمار می‌رود. در این الگو، مشروعیت رهبری بیش از هر چیز بر صلاحیت دینی، اخلاقی و علمی استوار است و در کنار آن کارآمدی در اداره جامعه و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

عبدی‌پور با اشاره به نقش شهید سید حسن نصرالله در تبیین این الگو گفت: این شخصیت برجسته تلاش کرد در سخنرانی‌ها و مواضع خود مفهوم ولایت فقیه و حاکمیت مبتنی بر ارزش‌های دینی را برای مخاطبان جهان عرب توضیح دهد و آن را به‌عنوان الگویی برای هدایت جامعه اسلامی معرفی کند.

وی افزود: در نگاه شهید نصرالله، حاکمیت ولایی الگویی است که می‌کوشد حاکمیت ارزش‌های الهی را در عرصه اجتماعی و سیاسی محقق سازد و در برابر برخی نظریه‌های رایج مانند لیبرالیسم یا مکاتب مادی‌گرا، رویکردی مبتنی بر معنویت، عدالت و کرامت انسانی ارائه دهد.

مفاهیم کلیدی الگوی حاکمیت ولایی

دبیر نشست همچنین به برخی مفاهیم کلیدی در این الگو اشاره کرد و گفت: مفاهیمی همچون ولایت، مشروعیت، کارآمدی سیاسی و مرجعیت فقهی از عناصر مهم در تحلیل الگوی حاکمیت ولایی به شمار می‌روند. در این چارچوب، مرجعیت فقهی نقش مهمی در تبیین احکام و هدایت جامعه دارد و در برخی نظریه‌ها سازوکارهایی برای پیوند میان مرجعیت دینی و ساختارهای حکومتی طراحی شده است.

وی در ادامه با اشاره به تجربه حزب‌الله لبنان اظهار کرد: در ساختار و عملکرد این جریان، نوعی هماهنگی فکری با این الگو مشاهده می‌شود. پیوند میان رهبری دینی، تصمیم‌گیری سیاسی و مشارکت اجتماعی از جمله ویژگی‌هایی است که در این تجربه مورد توجه قرار گرفته است.

عبدی‌پور تأکید کرد: از نگاه شهید سید حسن نصرالله، الگوی حاکمیت ولایی صرفاً محدود به یک جغرافیا یا یک مذهب خاص نیست، بلکه مبتنی بر ارزش‌هایی همچون عدالت، آزادی، کرامت انسانی و دفاع از حقوق ملت‌هاست و می‌تواند به‌عنوان گفتمانی فراگیر در جهان اسلام مطرح شود.

انتشار نتایج نشست‌ها در قالب مقالات علمی و مستندها

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم این نشست‌ها، تولید و گسترش ادبیات علمی در این حوزه است و بر همین اساس، محتوای نشست‌ها می‌تواند در قالب مقالات علمی، مجموعه آثار کنگره، نشریات علمی یا ترجمه‌های بین‌المللی منتشر شود. همچنین امکان بهره‌برداری رسانه‌ای از این مباحث در قالب مستند، برنامه‌های رسانه‌ای و بازنشر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز پیش‌بینی شده است.

گفتنی است نشست‌های علمی کنگره بین‌المللی امناءالرسل با هدف تعمیق گفت‌وگوهای علمی، معرفی اندیشه‌های تأثیرگذار در جهان اسلام و بررسی ابعاد مختلف شخصیت و اندیشه شهید سید حسن نصرالله در حال برگزاری است و نتایج آن در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

