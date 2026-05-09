به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضلالله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان امروز (شنبه) با اشاره به تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد که مقاومت وارد مرحله جدیدی شده و بازگشت به شرایط پیش از دوم مارس ۲۰۲۵ (11 اسفند ۱۴۰۳) قابل قبول نیست.
فضلالله با بیان اینکه «در موضع دفاع از موجودیت و سرنوشت خود در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی قرار داریم»، خاطرنشان کرد: زمانی که دشمن به روستاها و ضاحیه جنوبی حمله میکند، باید انتظار پاسخ را داشته باشد و مقاومت نیز همین کار را انجام میدهد.
وی با اشاره به وجود دو رویکرد متفاوت در لبنان درباره نحوه مقابله با تجاوزات، این اختلاف را یکی از محورهای اصلی شکاف داخلی دانست و خواستار «برخوردی مسئولانه و ملی» برای جلوگیری از ورود کشور به بحرانهای خطرناکتر شد.
این نماینده حزبالله تصریح کرد: همه جریانها باید بر پایه یک اولویت ملی مشترک یعنی توقف تجاوزات، آزادسازی سرزمینهای اشغالی، بازگشت آوارگان و آزادی اسرا به تفاهم برسند. پس از آن میتوان درباره راهکارهای حفاظت ملی گفتوگو کرد.
فضلالله با تأکید بر اینکه «لبنان ضعیف نیست»، گفت: زیرا با وجود رزمندگان مقاومت که همچنان با شجاعت و آگاهی در خطوط مقدم با دشمن میجنگند، عناصر قدرت ملی همچنان پابرجاست و هیچکس نباید عوامل قدرت لبنان، بهویژه مقاومت، را تضعیف کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توافق طائف و قانون اساسی لبنان اشاره کرد و گفت: در توافق طائف بهصراحت آمده که نیروهای مسلح باید برای مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی آماده شوند، اما دولتهای متوالی این بند را اجرا نکردند. اگر مقاومت نبود، دشمن اکنون مانند سال ۱۹۸۲ در بیروت حضور داشت.
این عضو پارلمان لبنان مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی را «مسیر نزولی و امتیازدهی» ارزیابی کرد و افزود: ما از مذاکرات غیرمستقیمی حمایت میکنیم که اهداف لبنان را محقق کند، اما مسیری که اکنون در واشنگتن دنبال میشود، خروج از چارچوب توافق طائف و قانون اساسی است.
فضلالله از دولت لبنان خواست از مذاکرات مستقیم عقبنشینی کند و گفت: دولت میتواند به آمریکاییها اعلام کند تا زمانی که قادر به تضمین آتشبس کامل نیستند، ادامه این مذاکرات توجیهی ندارد.
وی همچنین تکیه بر آمریکا را «اشتباهی راهبردی» خواند و با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: معادلات جدید و چتر منطقهای که امروز در اسلامآباد در حال شکلگیری است، به لبنان قدرت میدهد. همانگونه که ایران در برابر هرگونه حمله مستقیم پاسخ میدهد، ما نیز در برابر تجاوز به کشورمان پاسخ خواهیم داد و کمربند امنیتی و خطوط قرمز دشمن را درهم خواهیم شکست.
این اظهارات در حالی بیان میشود که با وجود ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی و اشغال مناطقی از لبنان با هدف ایجاد کمربند امنیتی، دولت لبنان تصمیم به انجام مذاکرات مستقیم با میانجیگری آمریکا گرفته است؛ تصمیمی که با مخالفتهای داخلی گستردهای روبهرو شده است.
