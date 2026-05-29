به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضل‌الله، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در سخنانی به تشریح راهبرد مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی پرداخت.

فضل‌الله گفت: رشادت‌های بزرگی در میدان رخ داده است و رزمندگان حماسه‌های قهرمانانه می‌آفرینند، اما مقاومت یک ارتش منظم نیست که خطوط دفاعی ایجاد کند تا از ورود ارتشی که مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها است و خود را قدرت اول منطقه معرفی می‌کند، به برخی روستاها و اشغال آنها و یا تسلط بر جغرافیا جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: وظیفه مقاومت جلوگیری از تثبیت حضور دشمن و فرسایش او از طریق عملیاتی است که با روحیه‌ای شهادت‌طلبانه و کارآمدی بالا انجام می‌دهد و به اشغالگر آسیب می‌زند.

فضل‌الله گفت: حتی اگر دشمن وارد روستاهای جنوب شود، مقاومت عملیات خود را برای جلوگیری از تثبیت وجود او ادامه خواهد داد، همانطور که پیشتر از زمان اشغال بیروت تا عقب راندن آن در سال ۲۰۰۰ چنین کرد.

وی بیان کرد: مردم ما در این رویارویی، هزینه‌های سنگین جانی و مادی می‌پردازند و این هزینه‌ای است که بر ما تحمیل شده است.

تسلیم یا جنگ؛ هیچ گزینه سومی وجود ندارد

نماینده پارلمان لبنان در ادامه با بیان اینکه ما اهل جنگ نیستیم بلکه به دنبال زندگی شرافتمندانه هستیم و با زندگی ذلیلانه و تسلیم مخالفت می‌کنیم، گفت: آنچه پیش روی کشور ماست یا تسلیم است یا جنگ، پس هر هزینه‌ای که داشته باشد ما در برابر این دشمن سر خم نخواهیم کرد و به اعمال حق خود برای دفاع از وجودمان ادامه خواهیم داد.

فضل‌الله تصریح کرد: ایران بر توقف تجاوز علیه لبنان اصرار دارد و توافقی را که لبنان را شامل نشود، نمی‌پذیرد. به همین دلیل دشمن تلاش می‌کند تا پیش از امضای توافق ایران و آمریکا، حملات خود را تشدید کند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند تا از موضع دولت در بیروت و اصرار آن بر ادامه مذاکرات و حتی مخالفت با تعلیق آن برای کشتار و جنایت‌های خونین بیشتر سوء استفاده کند. دولت با این کار نه تنها از وظیفه خود شانه خالی می‌کند، بلکه سکوی سیاسی به دشمن می‌دهد تا تجاوز خود را توجیه کند.

جنایات اسرائیل با مجوز آمریکا و چشم‌پوشی دولت

فضل‌الله تصریح کرد: جنایات اسرائیل علیه جنوب لبنان با مجوز آمریکا و چشم‌پوشی مشکوک دولت در بیروت انجام می‌شود تا بیشترین آسیب را به مردم ما برساند و هزینه پایداری آنها را افزایش دهد.

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان ادامه داد: هدف ترسیم شده برای این تجاوز، اشغال جنوب و آواره‌سازی ساکنان آن است تا صهیونیست‌ها بتوانند آن را مانند جولان به قلمرو خود ضمیمه کنند، اما وجود مقاومت و پایداری مردم ما مانع از تحقق طمع‌های تاریخی دشمن می‌شود.

فضل‌الله اضافه کرد: هدف دیگر این تخریب سازماندهی شده مناطق ما، هم‌افزایی با فشارهای مالی و اقتصادی آمریکا بر طرفداران مقاومت با همکاری تیمی در دولت به منظور تضعیف مشارکت ما در دولت است.

وی افزود: شعار آمریکا تضعیف نفوذ ما در دولت است و منظور، نمایندگی سیاسی دو گروه ملی است که بر اساس نتایج انتخابات مجلس، نماینده شیعیان هستند. ما این اهداف را هر هزینه‌ای که داشته باشد، به شکست خواهیم کشاند.

