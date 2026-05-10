وال‌ استریت ژورنال: جنگ ایران به کمبود شدید اسیدسولفوریک در جهان منجر شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه آمریکایی نوشت یکی دیگر از تبعات اقتصادی مخرب جنگافروزی ایالات متحده علیه ایران کمبود ماده شیمیایی مهم اسید سولفوریک است.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، پس از آنکه تجاوزگریهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به اختلال جدی در تردد کشتیهای باری از تنگه هرمز و نقل و انتقال محمولههای کالاهای نفتی و شیمیایی از این تنگه منجر شد، این وضعیت حالا به کمبود ماده شیمیایی پرکاربرد و مهم اسیدسولفوریک و افزایش شدید قیمت آن منجر شده است.
این نشریه در گزارشی تصریح کرد: جنگ به راه افتاده در خلیج فارس همراه با محدودیتهایی که چین بر صادرات اعمال کرده، به افزایش شدید قیمت اسید سولفوریک و تشدید نگرانیها پیرامون کمبود شدید این ماده شیمیایی که جهان به آن وابستگی دارد، منجر شده است.
به نوشته این روزنامه این ماده شیمیایی یک مولفه حیاتی در حوزههای تولید کاغذ، فلزات و تراشههای رایانهای به حساب میآید. به گفته «فردا گوردون»، مدیر شرکت تحلیل و مشاوره بازار Acuity Commodities، یک بخش چشمگیری از سولفور مصرفی جهان توسط پالایشگاهها و کارخانجات فرآوری شیمیایی حوزه خلیج فارس تولید و تامین میشود.
طبق گزارش این روزنامه آمریکایی، بسته شدن تنگه هرمز که در نتیجه جنگ تحمیلی علیه ایران اتفاق افتاد، به کاهش عرضه این محصول شیمیایی مهم به بازارهای جهانی و افزایش قیمت آن منجر شده است. اما در این میان یک فاکتور موثر دیگر بر این کمبود، محدودیتهایی است که چین بر صادرات اقلام خود اعمال کرده است.
گوردون خاطر نشان کرد: بسیاری از محمولهها در تنگه هرمز گرفتار شدهاند. تهدید علیه بازارهای کود و تامین غذا در این میان چین که بزرگترین تولید کننده سولفور جهان است را به محدود ساختن صادرات خود در ماه جاری میلادی واداشته و همین امر نیز باعث تقویت قیمتها و کمبود بیشتر شده است. آنها واقعا نگران امنیت غذایی هستند و میخواهند اطمینان حاصل کنند که قیمتهای کود باثبات باشند.
به گفته «سارا مارلو»، مقام مسئول شرکت Argus، بازارهای شیلی و اندونزی احتمالا بیشترین آسیب را از بابت محدودیتهای چین بر صادرات متحمل شدهاند.
بر اساس اعلام شرکت Argus، قیمتهای سولفور در اندونزی در پی شروع تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در پایان ماه فوریه شروع به افزایش کرد و از آن زمان تا کنون بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
مدیران اجرایی بخش تولید فلز اعلام کردهاند، معدنکاران نیکل از آنجا که پیش از این بخش زیادی از سولفور خود را از خاور میانه دریافت میکردند شروع به کاهش تولید این فلزی که برای تولید باتریهای خودروهای برقی و فولاد به کار میرود، کردهاند.
همچنین قیمتهای اسید سولفوریک در شیلی که تولیدکننده اول فلز مس در جهان است نیز از زمان شروع جنگ تحمیلی علیه ایران ۲ برابر شده است. شیلی بیشتر از هر کشور دیگری در جهان اسید سولفوریک وارد میکند تا از آن برای روند تولید مس استفاده کند.
«کرگ یورگنسن»، مدیر اجرایی گروه صنعتی «انستیتوی سولفور» به وال استریت ژورنال گفت: به نقطه بحرانی که در آن همزمان با خالی شدن انبارهای فلزات مهم و محصولات کشاورزی مهم نظیر فسفات، تولید آنها نیز بسیار کاهش مییابد، نزدیک هستیم.
به نوشته این رسانه آمریکایی، حالا کمبود شدید اسید سولفوریک به اقتصاد آمریکا نیز به ویژه به دلیل کاهش شدید تولید جهانی فلز مس و ثبت رکوردهای شدید در زمینه افزایش قیمتها ضربه میزند.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما