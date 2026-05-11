به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مایک والتز، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ای‌بی‌سی نیوز» به وضعیت تنگه هرمز و تهدیدات اخیر ایران واکنش نشان داد و اظهاراتی داشت که حاکی از ناتوانی واشنگتن در بازگشایی این آبراه استراتژیک به روی کشتی‌های متخاصم است.

والتز در پاسخ به سوالی درباره گذشتن بیش از ۵۰ روز از تهدیدات دونالد ترامپ علیه ایران و باز نشدن تنگه هرمز به روی کشتی‌های متخاصم، گفت: این نخستین بار نیست که ایران چنین تهدیدی کرده یا واقعاً چنین کاری انجام داده است. ما جنگ نفتکش‌ها را داشتیم که در دهه ۸۰ میلادی یکی از کشتی‌های ما را با مین هدف قرار دادند و ایران ۵۰ سال است که چنین کارهایی انجام می‌دهد.

اعتراف به حاکمیت ۵۰ ساله ایران بر تنگه هرمز

اظهارات والتز در حالی بیان می‌شود که دولت آمریکا با وجود تهدیدات نظامی و دیپلماتیک گسترده، نتوانسته است کنترل ایران بر تنگه هرمز را مختل کند. این اظهارات عملاً اعترافی به حاکمیت طولانی‌مدت ایران بر این آبراه حیاتی محسوب می‌شود.

تهدید جدید ایران؛ تصرف کابل‌های زیردریایی

سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین از تهدید جدید ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: اکنون حتی در تلویزیون دولتی ایران تهدید کرده‌اند که کابل‌های زیردریایی عبوری از تنگه هرمز را تصرف خواهند کرد؛ کابل‌هایی که داده‌های مالی، اطلاعات بورس و داده‌های مرتبط با فضای ابری و مراکز داده را منتقل می‌کنند. ما نمی‌توانیم این را بپذیریم.

کابل‌هایی به ارزش ۱۰ تریلیون دلار در روز

گفتنی است کابل‌های فیبر نوری زیردریایی عبوری از تنگه هرمز روزانه حامل بیش از ۱۰ تریلیون دلار آمریکا تراکنش مالی (شامل پیام‌های سوئیفت، معاملات بورس و تبادلات ارزی) هستند، اما این زیرساخت ارتباطی حیاتی در سایه نگاه سنتی به تنگه (کشتیرانی و انرژی) مغفول مانده و ایران از منافع اقتصادی و حاکمیتی آن بی‌نصیب است.

