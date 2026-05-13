به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی درباره ماهیت جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران تاکید کرد که آنچه بر ملت صلح‌دوست ایران تحمیل شده است، یک جنگ متعارف نیست.

متن پیام اسماعیل بقایی که در صفحه شخصی او درباره ماهیت جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران منتشر شده، به این شرح است:

«به همه انسان‌های شرافتمند و باوجدان، فارغ از دین، قومیت، ملیت، نژاد یا هر تفاوت دیگری؛

به مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، سیک‌ها، هندوها، بودایی‌ها و پیروان هر آیین و مرام دیگری؛

و به کسانی که خود را پیرو هیچ دینی نمی‌دانند اما عمیقاً به ارزش‌های جهانی صلح، عدالت و کرامت انسانی پایبندند:

آمریکا و اسرائیل، دو رژیم دارای سلاح هسته‌ای، در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، برای دومین بار در کمتر از یک سال، در میانه روند مذاکراتی جنگی تجاوزکارانه و غیرقانونی علیه ایران تحمیل کردند.

فراموش نکنیم که در ژوئن ۲۰۲۵ به همین بهانه به ایران حمله کرده و مدعی امحای کامل برنامه هسته‌ای ایران شده بودند.

به هوش باشیم:

این جنگ بر سر قلمرو، منابع یا ژئوپلیتیک نیست. این جنگی است که معنای واقعی «خیر» و «شر» را در عصر ما و برای نسل‌های آینده تعیین خواهد کرد.

آنچه بر ملت صلح‌دوست ایران تحمیل شده، یک جنگ متعارف نیست.

در یک سو کسانی ایستاده‌اند که از نقض قواعد حقوق جنگ و زیر پا گذاشتن اصول انسانی لذت می‌برند؛ کسانی که برای تفریح آدم می‌کشند، کودکان را سلاخی می‌کنند تا خانواده‌هایشان را عذاب دهند، و به سالن‌های ورزشی زنان حمله می‌کنند فقط برای آزمایش قدرت تخریب جدیدترین موشک‌هایشان.

این جنگ میان کسانی است که با افتخار از غرق کردن کشتی‌های غیرمسلح برای «تفریح بیشتر» حرف می‌زنند، و مردمی که حتی در میانه تجاوز، برای حفاظت از جان بی‌گناهان نهایت تلاش خود را می‌کنند.

این جنگ میان دروغگویان حرفه‌ای است که برای خشونت‌شان توجیه جعل می‌کنند و مردمی شریف که فقط با تکیه بر توان و اراده خود، از وطن و کرامت انسانی‌شان دفاع می‌کنند.

این جنگ میان کسانی است که تصمیم‌هایشان متاثر از تسویه حساب‌های اخلاقی گرفته می‌شود، و کسانی که با وجدان روشن و بی‌آلایش عمل می‌کنند.

این جنگ، نبرد تعیین‌کننده‌ای برای آینده بشریت است. این جنگ مشخص خواهد کرد که آیا دستاوردهای تمدن انسانی -حقوق بشر، حاکمیت قانون و مبانی بنیادین اخلاقی- باقی می‌ماند یا به کلی نابود خواهند شد.

ما باید انتخاب کنیم:

آیا جهانی می‌خواهیم که تحت سیطره اربابان برده‌داری -مستکبر، زورگو و غیر پاسخگو- قرار داشته باشد؟ جهانی که با زور، دروغ و اخاذی حکومت می‌کند؟

یا برای جهانی می‌ایستیم که بر پایه احترام، عدالت، صلح و کرامت انسانی باشد؟

وجدان بشریت هنوز نمرده است. اما در چنین روزهایی، سکوت یعنی همدستی با شرارت.

اگر با گزینه بربریت و سلطه مخالفیم، باید شجاعت اخلاقی داشته باشیم، سخن بگوییم، عمل کنیم و در سمت درست تاریخ بایستیم — پیش از آنکه جهان به پرتگاه بی‌قانونی و بردگی سقوط کند.

انتخاب با شماست و تاریخ عملکرد ما را ثبت خواهد کرد.»

