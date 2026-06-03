به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع رسمی لبنانی به شبکه الجزیره گفت: هیأت لبنانی در مذاکرات با رژیم صهیونیستی در تلاش برای دستیابی به یک راهحل جامع است که به طور موازی هم به عقبنشینی اسرائیل و هم به گسترش اختیارات دولت بپردازد.
وی تأکید کرد: کلید راهحل، آتشبس جامع است و ما درک میکنیم که این امر زمان خواهد برد.
گفتنی است جلسه اول دور چهارم مذاکرات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا، دیروز (سهشنبه) بدون نتیجه پایان یافت.
منابع لبنانی دیروز (سهشنبه) گفتند هیأت لبنانی تمرکز خود را بر توقف جنگ و آتشبس فراگیر معطوف خواهد کرد.
مقامات لبنانی در حالی به سمت مذاکرات با تلآویو رفتهاند که میانجی آنها آمریکاست و رژیم تلآویو در طول نزدیک به دو سال اخیر، چندین هزار بار آتشبس را نقض کرده است.
مقامات لبنانی تأکید دارند برای برقراری آتشبس در کشورشان، چارهای جز آغاز گفتوگوهای مستقیم با اسرائیل ندارند؛ اما منابع اسرائیلی، داستان را به گونهای دیگر روایت میکنند.
یک رسانه صهیونیستی به نقل از منبعی امنیتی گزارش داد که دولت آمریکا در حال تدوین طرحی برای آموزش و تقویت ارتش لبنان با کمک نیروهای آمریکایی است تا، به ادعای خود، توان این ارتش را برای استقرار گسترده در سراسر خاک لبنان افزایش دهد.
این منبع افزود: هدف بعدی واشنگتن، توانمندسازی ارتش لبنان برای رویارویی با پایگاهها و نفوذ حزبالله در جنوب لبنان و مناطق حساس بیروت است.
بر اساس این گزارش، اسرائیل نیز با قوت از این ابتکار حمایت میکند و مذاکرات کنونی بین بیروت و تلآویو دقیقاً در همین چارچوب پیگیری میشود.
جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، پیش از شروع این دور از مذاکرات اعلام کرد: «گزینهای جز مذاکره نداریم» و تأکید ورزید که پایان جنگ از مسیر گفتوگو را نه تسلیم و نه امتیازدهی تلقی میکند.
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