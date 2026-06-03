تشدید حملات رژیم صهیونی به جنوب لبنان؛ هدف قرار گرفتن خودرو در جاده خلده

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در پی دو حمله هوایی به شهرک الحوش در شهرستان صور، شش نفر از جمله چهار تبعه سوری و دو تبعه فلسطینی کشته شدند. همچنین شهرک‌های البازوریه، صدیقین، قدموس، برج رحال، الخرایب، الزراریه و کوثریه‌الرز و نیز جاده البازوریه–الحوش هدف حملات هوایی و پهپادی قرار گرفتند. در شهر شحور نیز یک موضع وابسته به «هیئت صحی اسلامی» هدف حمله قرار گرفت.

مرکز عملیات اضطراری وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله‌ای دیگر، یک دستگاه آمبولانس وابسته به «جمعیت الرساله» به‌طور مستقیم هدف قرار گرفت که در نتیجه آن دو امدادگر کشته و یک نفر دیگر به‌شدت زخمی شد. این وزارتخانه با محکوم کردن آنچه «نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی» خواند، از نهادهای بین‌المللی خواست برای توقف حملات علیه کادر درمانی اقدام کنند.

هم‌زمان، شهرهای النبطیه، النبطیه الفوقا، حبوش، عدشیت، الغندوریه و حاروف هدف حملات هوایی و جبشیت هدف گلوله‌باران سنگین قرار گرفت. در مرجعیون نیز شهرک‌های دبین و اطراف مقام نبی حزقیل در بلاط بمباران شدند و چندین انفجار در مناطق عریض مرجعیون و عریض دبین گزارش شد. همچنین در تبنین یک موتورسیکلت هدف پهپاد قرار گرفت و در صیدا و جاده خلده در جنوب بیروت نیز خودروهایی مورد حمله قرار گرفتند. ارتش اسرائیل به ساکنان شهرک‌هایی از جمله ارزی، کوثریه‌الرز، الزراریه، جباع، حومین الفوقا، ارکی و الخرایب هشدار تخلیه داده و یک ساختمان مسکونی در الخرایب را تهدید به هدف قرار دادن کرده است.

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