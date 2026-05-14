به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ «مارکو روبیو» در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز، با اشاره به رایزنیهای پیشروی مقامهای آمریکایی و چینی، اظهار داشت که ایالات متحده بهدنبال جلب همکاری چین برای کاهش تنشها در منطقه، بهویژه در ارتباط با ایران و تنگه هرمز است.
او در ادامه مدعی شد واشنگتن تلاش خواهد کرد پکن را متقاعد کند از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود برای تغییر رفتار ایران در خلیج فارس استفاده کند.
اظهارات روبیو در حالی مطرح میشود که پیشتر رسانههای آمریکایی گزارش داده بودند دونالد ترامپ قصد دارد در دیدار با «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین، موضوع ایران را به یکی از محورهای اصلی گفتوگوها تبدیل کند.
