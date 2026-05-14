آرزوهای آمریکا و اسرائیل در لبنان به واقعیت تبدیل نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسین الحاج حسن» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت که مقاومت ثابت قدم، قوی و توانمند است و هیچ کس نمیتواند آمال و آرزوهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در لبنان را به واقعیت تبدیل کند.
وی در مراسم بزرگداشت شهید «حسین علی دندش» در خلده، با اشاره به اینکه مقاومت با وجود همه زخمها و جانفشانیها دست از گزینه خود برنمیدارد، تصریح کرد: دولت لبنان با تسلیم شدن در برابر دیکتههای آمریکا خود را در دردسر مذاکرات مستقیم با دشمن گرفتار کردهاست و کشور را به یک بحران سیاسی خطرناک وارد کرده است که اگر سریعتر حل نشود، چه بسا این بحران شدیدتر شود.
این نماینده پارلمان لبنان بر مخالفت با مذاکرات مستقیم با رژیم اشغالگر تأکید کرد و افزود: هر مذاکرهای بایستی غیرمستقیم و با اتکا به تفاهم ملی داخلی باشد نه مبتنی بر دودستگی و خصومت با مقاومت آن هم زمانی که تجاوزات مستمر علیه لبنان ادامه دارد.
الحاج حسن با هشدار درباره «دامهای آمریکایی پیش از دامهای اسرائیلی» افزود: مقامات لبنان ورود به مذاکرات را به اجرای توافق آتشبس منوط کرده بودند اما با وجود تداوم تجاوزات، در مذاکرات شرکت کردند که این نشاندهنده حجم دردسری است که در آن گرفتار شدهاند.
وی همچنین تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در هر توافق احتمالی با آمریکا بر آتشبس در لبنان و عقبنشینی رژیم اشغالگر از خاک این کشور تأکید میکند و این موضع بیانگر حمایت روشن از لبنان در مقابله با فشارهای آمریکایی- اسرائیلی است.
دور جدید مذاکرات دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن عصر امروز پنجشنبه آغاز میشود و تا عصر جمعه ادامه مییابد.
