نتانیاهو یک هیولا و مایه شرمساری بشریت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان در واکنش به ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر نقش پاکستان در گسترش احساسات ضد اسرائیلی گفت: نتانیاهو یک هیولا و مایه شرمساری برای بشریت است.

وزیر دفاع پاکستان در واکنش به اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر نقش شبکه‌های اجتماعی پاکستان در گسترش احساسات ضد اسرائیلی میان مردم آمریکا گفت: ببینید چه کسی دارد حرف می‌زند! هیولایی که تجاوز به زندانیان فلسطینی - زنان، مردان و کودکان - توسط سربازان اسرائیلی، زندانبانان و سگ‌ها را تشویق و ترویج می‌کند.

وی تاکید کرد: سر بشریت از شرم پایین افتاده است.

اواسط فروردین امسال و پیش از مذاکرات اسلام‌آباد، خواجه آصف طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس رژیم صهیونیستی را یک منبع شر و نفرین برای بشریت توصیف کرد و ضمن محکومیت جنایات اخیر آن علیه مردم لبنان، گفت: همزمان با برنامه مذاکرات اسلام‌آباد نسل کشی مردم بی گناه به دست (رژیم) اسرائیل همچنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: شهروندان بی گناه به دست اسرائیل کشته می‌شوند، ابتدا غزه، سپس ایران و اکنون لبنان، خونریزی‌ها همچنان ادامه دارد.

وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد: امیدوارم و دعا می‌کنم افرادی که این غده سرطانی را در سرزمین فلسطین ایجاد کردند تا از شر یهودیان اروپایی خلاص شوند، در جهنم بسوزند.

