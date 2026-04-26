جنگ علیه ایران، صنعت پوشاک و فشن را هم به بحران کشید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز، بهتدریج آثار گستردهای بر اقتصاد جهانی برجای گذاشته و اکنون نشانههای آن در صنعت پوشاک ارزانقیمت جهان نیز نمایان شده است؛ بهگونهای که افزایش هزینهها در زنجیره تأمین پلیاستر، بازار جهانی «فستفشن» را با بحران جدی مواجه کرده است.
در شهر «سورات» (در ایالت گجرات هند)، یکی از مهمترین مراکز تولید نساجی آسیا، فعالیت کارخانهها بهشدت کاهش یافته است؛ بهطوریکه در یک واحد تولیدی، نیمی از دستگاههای بافندگی از کار افتاده و تولید روزانه به حدود یکسوم سطح پیش از آغاز جنگ رسیده است. این وضعیت، نمونهای از بحران گستردهای است که در سراسر زنجیره تأمین پلیاستر در آسیا در حال گسترش است.
بر اساس گزارش المیادین، تولیدکنندگان نخ پلیاستر در هند و بنگلادش با افزایش شدید هزینه مواد اولیه مواجه شدهاند. شرکتهای بزرگ این حوزه اعلام کردهاند که قیمت خوراکهای نفتی مورد استفاده در تولید پلیاستر تا حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین هزینه مواد شیمیایی و رنگ نیز بهطور قابل توجهی بالا رفته و حتی کمبود نیروی کار در برخی مناطق صنعتی، روند تولید را مختل کرده است.
گزارشها حاکی است که این بحران بهدلیل وابستگی عمیق پلیاستر به بازار نفت، با اختلال در تنگه هرمز تشدید شده است؛ مادهای که حدود ۵۹ درصد از کل الیاف مصرفی جهان را تشکیل میدهد و در تولید انواع پوشاک، از لباسهای روزمره تا ورزشی، نقش کلیدی دارد. در نتیجه، کاهش تولید و افزایش هزینهها، زنجیره جهانی عرضه را تحت فشار قرار داده است.
در حالی که برخی برندهای بزرگ جهانی با استفاده از ذخایر قبلی خود، موقتاً از تبعات این بحران در امان ماندهاند، اما گزارشها نشان میدهد که این وضعیت پایدار نخواهد بود. تولیدکنندگان در بنگلادش و سایر کشورها، افزایش قیمتها را آغاز کردهاند و کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به کاهش تقاضا و رکود در بازار جهانی پوشاک منجر شود؛ موضوعی که نشاندهنده عمق اثرات اقتصادی جنگافروزی آمریکا و متحدانش بر زندگی روزمره مردم جهان است.
