بلومبرگ: جنگ علیه ایران، ذخایر جهانی نفت را به مرز بحران رساند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که جهان در حال تجربه سریعترین کاهش ذخایر نفتی در تاریخ معاصر است؛ مسئلهای که بهدلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال گسترده در انتقال نفت از خلیج فارس رخ داده و ذخایر راهبردی محافظ بازارهای جهانی را بهشدت کاهش داده است.
این گزارش میگوید افت سریع ذخایر نفتی باعث شده خطر افزایش شدید قیمتها و کمبود عرضه بیش از گذشته به بازار نزدیک شود و دولتها و صنایع بزرگ گزینههای کمتری برای مقابله با حذف بیش از یک میلیارد بشکه نفت از بازار جهانی آن هم پس از دو ماه اختلال شدید در عبور نفتکشها از تنگه هرمز، داشته باشند.
بر اساس برآورد مؤسسه «مورگان استنلی»، ذخایر جهانی نفت بین اول مارس تا ۲۵ آوریل روزانه حدود ۴.۸ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ رقمی که از رکوردهای قبلی کاهش فصلی ذخایر نفت نیز فراتر رفته است. حدود ۶۰ درصد این کاهش مربوط به نفت خام و بقیه مربوط به فرآوردههای نفتی بوده است.
بازار جهانی نفت به مرز بحران نزدیک میشود
بلومبرگ به نقل از «ناتاشا کانوا» رئیس بخش تحقیقات کالایی بانک «جیپی مورگان» نوشت که بازار جهانی نفت برای ادامه فعالیت خطوط لوله، پایانههای صادراتی و مخازن ذخیرهسازی به حداقل مشخصی از نفت نیاز دارد و پیش از آنکه ذخایر به صفر برسد، بازار وارد مرحله بحرانی میشود.
او تأکید کرد که ذخایر نفتی، نقش ضربهگیر در برابر شوکهای بازار را دارند، اما همه ذخایر قابل برداشت نیستند.
برخی نشانهها حاکی از آن است که روند کاهش ذخایر در روزهای اخیر کمی کندتر شده است. بانک «گلدمن ساکس» علت این موضوع را کاهش تقاضای چین بزرگترین واردکننده نفت جهان، عنوان کرده است؛ مسئلهای که باعث شده نفت بیشتری در اختیار سایر خریداران قرار گیرد. با این حال، این بانک هشدار داد ذخایر قابل مشاهده نفت در جهان اکنون به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ نزدیک شده است.
بلومبرگ توضیح داد که محاسبه ذخایر جهانی نفت بسیار پیچیده است؛ زیرا علاوه بر ذخایر راهبردی دولتها، شامل حجم عظیمی از ذخایر تجاری متعلق به پالایشگاهها، شرکتهای نفتی و بازرگانان نیز میشود.
فشار اصلی کمبود سوخت اکنون در برخی کشورهای آسیایی دیده میشود. معاملهگران هشدار دادهاند کشورهایی مانند اندونزی، ویتنام، پاکستان و فیلیپین بیشترین خطر کمبود سوخت را تجربه میکنند و ممکن است طی تنها یک ماه آینده با بحران جدی عرضه مواجه شوند. در مقابل، اقتصادهای بزرگتر مانند چین همچنان وضعیت باثباتتری دارند.
ذخایر سوخت هواپیما در اروپا رو به پایان
در اروپا نیز ذخایر سوخت هواپیما بهویژه در آستانه فصل سفرهای تابستانی با سرعت زیادی در حال کاهش است. برخی تحلیلگران پیشبینی کردهاند که این ذخایر تا ماه ژوئن به سطح بحرانی برسد.
ایالات متحده آمریکا نیز که اکنون نقش تأمینکننده اصلی بازار جهانی را ایفا میکند، ذخایر داخلی نفت و سوخت خود را به پایینتر از میانگینهای تاریخی رسانده است. دادههای رسمی نشان میدهد ذخایر نفت خام آمریکا از جمله ذخایر راهبردی برای چهار هفته متوالی کاهش یافته و ذخایر سوختهای تقطیری به پایینترین سطح از سال ۲۰۰۵ رسیده است.
اگرچه شرکتهای نفتی آمریکا تولید را افزایش دادهاند، اما مدیران این شرکتها هشدار دادهاند که کاهش ذخایر در کوتاهمدت ادامه خواهد یافت؛ زیرا حتی در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز، بازگشت تولید و صادرات نفت خلیج فارس به وضعیت عادی زمانبر خواهد بود.
این جنگ تاکنون باعث افزایش قیمت نفت و سوخت در جهان شده و نگرانیها درباره رشد تورم و رکود جهانی را افزایش داده است. همچنین کمبود گاز مایع در هند، لغو برخی پروازها و افزایش قیمت بنزین در آمریکا از پیامدهای این بحران عنوان شده است.
گزارش میافزاید که مصرف جهانی نفت نیز بهدلیل افزایش قیمتها و اختلال در عرضه کاهش یافته، اما تحلیلگران هشدار میدهند اگر ذخایر به سطح بحرانی برسد، قیمتها ناچارند باز هم افزایش یابند تا تقاضا کاهش پیدا کند و بازار به تعادل برسد.
با وجود این، برخی تحلیلگران معتقدند شرایط هنوز به وخامت برآوردهای «جیپی مورگان» نیست و کاهش تقاضا میتواند بخشی از فشار بازار را کاهش دهد.
در آسیا، اگرچه کشورهای وابسته به نفت خاورمیانه بیشترین آسیب را دیدهاند، اما چین و کره جنوبی همچنان ذخایر نسبتاً مناسبی دارند و حتی احتمال ازسرگیری صادرات برخی فرآوردههای نفتی در این کشورها، مطرح شده است.
کاهش ذخایر نفت، زنگ خطر برای بازارها
در مقابل، ذخایر نفتی کشورهای آسیایی خارج از چین از آغاز جنگ تاکنون حدود ۷۰ میلیون بشکه کاهش یافته است. همچنین ذخایر نفت ژاپن و هند به پایینترین سطح فصلی در دستکم ده سال اخیر رسیده است.
در اروپا نیز ذخایر سوخت هواپیما و نفت سفید در منطقه آمستردام ـ روتردام ـ آنتورپ، که بزرگترین مرکز تجارت نفت اروپا به شمار میرود، از آغاز جنگ تاکنون حدود یکسوم کاهش یافته و به پایینترین سطح شش سال گذشته رسیده است.
در زمینه ذخایر راهبردی، دولتها تاکنون متعهد شدهاند حدود ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری خود وارد بازار کنند. آمریکا تاکنون نزدیک به ۸۰ میلیون بشکه از این ذخایر را آزاد کرده، اما در صورت اجرای کامل برنامه، ذخایر راهبردی این کشور به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ خواهد رسید.
گزارش در پایان هشدار میدهد که حتی پس از پایان بحران و بازگشایی کامل تنگه هرمز، بازار جهانی نفت با فشار جدیدی روبهرو خواهد شد؛ زیرا دولتها و شرکتها برای بازسازی ذخایر استراتژیک خود وارد رقابت گسترده خواهند شد.
