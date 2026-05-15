به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به میزبانی ستاد راهبری شعر و ادب حوزه علمیه و در سالروز پاسداشت زبان فارسی، نشست هم‌اندیشی شاعران و موکب‌داران جنگ رمضان، با حضور چند تن از مسئولان ارشد حوزه‌های علمیه و ۷۰ نفر از شاعران و موکب‌داران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، متن بیانیۀ مدیر حوزه‌های علمیه به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی توسط حجةالإسلام علی علیزاده ـ مشاور مدیر حوزه‌های علمیه ـ قرائت شد.

سید سلمان علوی ـ دبیر ستاد راهبری شعر حوزه ـ نیز ضمن گزارشی از فعالیت‌های شاعران سراسر کشور اعلام کرد: در دوماه گذشته از ابتدای جنگ رمضان هزاران قطعه شعر توسط شاعران انقلابی سروده شده و تا کنون بیش از ۷ جلد کتاب گردآوری شده است.

وی افزود: شاعران انقلابی در ۷۵ شب از حضور حماسی مردم، ضمن سرودن اشعار با مضامین سوگ رهبر شهید، دشمن‌ستیزی، وطن، امّت مبعوث، فرماندهان شهید، شهدای میناب و ده‌ها موضوع دیگر، با حضور خالصانه و اجرای شعرخوانی در موکب‌ها و تجمّعات شبانه شور و هیجان مردم را بالا بردند و با زبان شعر به جهاد تبیین پرداختند.

در بخش دیگر این نشست، شاعران فعال در جنگ تحمیلی سوم با موکب‌دارانی که بیشترین همکاری و فعالیت را به منظور ترویج هرچه بیشتر شعر حماسه و مقاومت داشتند، به گفتگو و تبادل نظر درباره چگونگی تداوم و ارتقاء همکاری‌های متقابل و مسیر استفاده بیشتر و بهتر از ظرفیت شعر در موکب‌ها پرداختند.

در پایان از ۷۰ شاعر و موکب‌دار فعال در تجمّعات قم با تقدیم لوح سپاس از سوی مدیر حوزه‌های علمیه تقدیر شد.

