به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در تونس اعلام کرد: به مناسبت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و همچنین تکریم شهدای تجاوز اخیر، به ویژه شهدای والامقامی همچون رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، فرماندهان نظامی و سیاسی و نیز کودکان بی‌گناه و همه شهدای مظلوم، مراسم بزرگداشتی را برگزار می‌کند.

زمان و مکان برگزاری مراسم

این مراسم روز چهارشنبه ۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۳ خرداد ۱۴۰۵) از ساعت ۱۷:۰۰ در فندق المشتل واقع در پایتخت تونس برگزار خواهد شد.

سفارت ایران در تونس با دعوت از همگان برای شرکت در این مراسم، این اقدام را نشان‌دهنده وفاداری به امام راحل و رهبر شهید و تداوم راه آن بزرگواران دانسته است.

