به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالملک بدرالدین الحوثی در پیام تسلیت شهادت فرمانده گردان‌های القسام نوشت: این جنایت در سلسلهٔ جنایات صهیونیستی است که علیه مردم غزه ادامه داشته؛ از قتل و محاصره گرفته تا انواع جنایات علیه مردم فلسطین در کرانه باختری و حملات به مسجد الاقصی.

ما بر موضع ثابت خود با مردم غزه و سایر مردم مظلوم فلسطین و سایر فرزندان امت‌مان در ایران، لبنان و دیگر کشورها تأکید می‌کنیم و اعتماد ما به پیروزی خداوند در برابر این حمله صهیونیستی به امت اسلامی بسیار زیاد است.

سرانجام جهاد و مقابله به‌نفع مؤمنان خواهد بود؛ چه زمان آن طولانی شود یا کوتاه، پیروزی خدا نزدیک است و او برای ما کافی و بهترین وکیل و یاور است.

